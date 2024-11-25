Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі

Нова пошта здобула високі відзнаки на одному з найпрестижніших світових конкурсів The One Show

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD.

Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience.

«Ми запустили цю антикризову комунікацію після трагічної атаки на наш термінал у Харківській області 21 жовтня 2023 року, використавши ілюстрацію Артема Гусєва. Посилки, що вціліли, були промарковані стікером «Ця посилка вціліла» та доставлені адресатам», — пишуть у Новій пошті.

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Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

«Завдяки спеціально розробленим коробкам-будиночкам, спільно з фондом «Повернись живим», ми зібрали $8,9 млн на сучасну техніку для наших захисників неба, — додали в Новій пошті. — Вдячні за таку високу оцінку нашої роботи! Далі — більше».

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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