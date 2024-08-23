Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення

Нова пошта разом з експертами громадської організації «Безбар’єрність» створили перше безбар’єрне відділення

Воно відкриє свої двері вже сьогодні, 23 серпня. Про йе йдеться в дописі Нової пошти в Instagram.

«Разом з експертами із ГО «Безбар’єрність» та клієнтами з різними типами фізичних порушень ми створили простір, де кожен зможе відчувати себе комфортно», — пишуть в Новій пошті.

Він обладнаний всіма необхідними елементами доступності: широкою вхідною групою та примірочними, зручними вбиральнями, адаптованими меблями. Індукційна петля та цифровий помічник для людей з порушенням слуху, тактильна плитка по всій площі та мнемосхема — для людей з порушенням зору.

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«Віримо, що це відділення стане прикладом для інших бізнесів впроваджувати стандарти доступності, а для клієнтів — місцем, де вони без бар’єрів отримуватимуть послуги», — додали в Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року. Нова пошта хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року. За перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

Раніше ми писали, що Нова пошта отримала $20 млн кредиту від Credit Agricole. Кредит видається терміном на 5 років та буде спрямований на розширення логістичних потужностей компанії на заході України. Зокрема, ці кошти фінансують викуп двох терміналів у Львівській області (поштовий та вантажний) з метою подальшого розширення їх пропускної спроможності. Крім того, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів – планується встановити нові сучасні сортувальні лінії. Все це має втричі збільшити потужності хабу, йдеться в пресрелізі компанії.

Крім того, ми повідомляли, у яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток. У другому кварталі компанія Nova досягла позитивних операційних результатів в трьох країнах Європи — Польщі, Молдові та Чехії. Проте, в інших країнах компанії ще не вдалося досягти беззбитковості.

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