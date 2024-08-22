Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року

Нова пошта планує розширювати присутність на міжнародних ринках, зокрема у Європі

Найбільший логістичний оператор України NOVA (Нова пошта) хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

«На сьогодні Nova Post має 104 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу», — кажуть в компанії.

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У Новій пошті додають, що в кожній країні інтегруються з місцевими партнерами для розвитку адресної доставки та покриття через поштомати і точки сервісу.

Також було запущено доставку між країнами ЄС. Найбільшу кількість було відправлено з Польщі — 4,8 тис., зокрема 2,2 тис. доставили в Німеччину. Тоді як Німеччина стала другою за відправленнями в ЄС — 1,6 тис., з яких 1,1 тис. — у Польщу. Третім за популярністю напрямком є Румунія-Молдова.

Нагадаємо, у другому кварталі українська поштово-логістична компанія Nova досягла позитивних операційних результатів в трьох країнах Європи — на ринках Польщі, Молдови та Чехії.

Водночас, через обмеження Національного банку України (НБУ), компанія не має можливості виводити зароблені в Україні кошти за кордон для поповнення валютних резервів у Європі, пояснив генеральний директор.

Також ми писали, що NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі. З осені 2022 року компанія вже вклала понад €10 млн у цей напрям і продовжує збільшувати інвестиції. Зараз NOVA вкладає близько 1-2 млн євро на місяць у розвиток міжнародної мережі.

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