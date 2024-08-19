У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes

У другому кварталі українська поштово-логістична компанія Nova досягла позитивних операційних результатів в трьох країнах Європи

Про це повідомив Forbes генеральний директор Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Головною метою Nova є досягнення прибутковості на всіх ринках, де присутня компанія, зазначив Лисовець.

Водночас, через обмеження Національного банку України (НБУ), компанія не має можливості виводити зароблені в Україні кошти за кордон для поповнення валютних резервів у Європі, пояснив генеральний директор.

«Усе, що ми можемо інвестувати у Європі — це кошти, які ми заробили у Європі», — зазначає він.

У другому кварталі цього року компанія Nova досягла позитивних операційних результатів на ринках Польщі, Молдови та Чехії.

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Проте, в інших країнах компанії ще не вдалося досягти беззбитковості, зазначив Олександр Лисовець.

Станом на серпень 2024 року, український поштово-логістичний оператор Нова пошта присутній на ринках 15 країн, серед яких: Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія.

Нагадаємо, що NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі. З осені 2022 року компанія вже вклала понад €10 млн у цей напрям і продовжує збільшувати інвестиції. Зараз NOVA вкладає близько 1-2 млн євро на місяць у розвиток міжнародної мережі.

Раніше ми писали, що у застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів. Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з’являється можливість відкрити бізнес-рахунок в середині додатка у декілька кліків. Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з’явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

Крім того, названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року. Фінансовий сервіс NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків.

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