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У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів

11.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay

У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів

У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів Фото: bank.gov.ua

Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів, йдеться в пресрелізі компанії.

«Ми хочемо, щоб підприємцям було зручно працювати з нами. Створили у застосунку NovaPay основні послуги, які допоможуть спростити щоденну фінансову рутину для клієнтів-підприємців: відкриття рахунку, платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки. Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо», – розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

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З новим функціоналом підприємці отримують:

  • швидке зарахування післясплати: кошти, що надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків — наступного дня);
  • привабливі тарифи: відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN — наразі безкоштовні;
  • легкість сервісу: моментальні перекази коштів з рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків кошти можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з’являється можливість відкрити бізнес-рахунок в середині додатка у декілька кліків. Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з’явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

Нагадаємо, що NovaPay запустив розстрочку. Цей інструмент дозволяє миттєво отримати кредитні кошти Розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців, мінімальна сума – 1000 грн.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAБізнес
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