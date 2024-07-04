NovaPay запустив розстрочку: які умови

Розстрочку в NovaPay можна отримати у двох форматах. Оформлення займе лічені хвилини

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запустив для клієнтів нову послугу — тепер можна отримати розстрочку прямо в застосунку, повідомляє пресслужба в компанії.

Цей інструмент дозволяє миттєво отримати кредитні кошти Розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців, мінімальна сума – 1000 грн.

Наразі NovaPay запровадив два формати:

Розстрочка на платіж з історії операцій: вже здійснену транзакцію можна перевести у позику. Кредитні кошти на картку: Для майбутніх покупок або зняття готівки.

Читайте також: NovaPay спростив оплату за IBAN

Зазначається, що ставка – 0,00001% річних, а комісія – 3,5% на місяць. Максимальний розмір позики залежить від кредитного ліміту клієнта і може сягати до 100 тис. грн.

Розстрочка NovaPay надається без першого внеску, а процес погашення відбувається щомісяця рівними частинами. При цьому дострокове погашення розстрочки не супроводжуватиметься додатковими комісіями та відсотками.

За несплату або несвоєчасне внесення платежів позичальник зобов’язаний сплатити на вимогу кредитодавця штраф у розмірі 150 грн за кожен випадок порушення графіка погашення. Сукупна сума штрафу не може перевищувати розміру подвійної суми кредиту.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 500 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Компанія першою серед небанківських фінансових установ презентувала мобільний застосунок у грудні 2023 року.

Нагадаємо, NovaPay запустив інструмент із кредитування бізнесу. Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Раніше ми писали, що NovaPay запустив міжнародні перекази MoneyGram. Надіслати гроші можна з понад 200 країн і територій. Вже за кілька хвилин вони будуть доступні в будь-якому відділенні Нової пошти по всій Україні. Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок, це безплатно та швидко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Названо, скільки податків заплатив NovaPay з початку року

У Дії розповіли, як за хвилину отримати картку NovaPay

Apple Pay став доступним власникам карток NovaPay