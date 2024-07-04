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NovaPay запустив розстрочку: які умови

04.07.2024 12:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Розстрочку в NovaPay можна отримати у двох форматах. Оформлення займе лічені хвилини

NovaPay

Фото: freepik.com

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запустив для клієнтів нову послугу — тепер можна отримати розстрочку прямо в застосунку, повідомляє пресслужба в компанії.

Цей інструмент дозволяє миттєво отримати кредитні кошти Розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців, мінімальна сума – 1000 грн.

Наразі NovaPay запровадив два формати:

  1. Розстрочка на платіж з історії операцій: вже здійснену транзакцію можна перевести у позику.
  2. Кредитні кошти на картку: Для майбутніх покупок або зняття готівки.

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Зазначається, що ставка – 0,00001% річних, а комісія – 3,5% на місяць. Максимальний розмір позики залежить від кредитного ліміту клієнта і може сягати до 100 тис. грн.

Розстрочка NovaPay надається без першого внеску, а процес погашення відбувається щомісяця рівними частинами. При цьому дострокове погашення розстрочки не супроводжуватиметься додатковими комісіями та відсотками.

За несплату або несвоєчасне внесення платежів позичальник зобов’язаний сплатити на вимогу кредитодавця штраф у розмірі 150 грн за кожен випадок порушення графіка погашення. Сукупна сума штрафу не може перевищувати розміру подвійної суми кредиту.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 500 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки. Компанія першою серед небанківських фінансових установ презентувала мобільний застосунок у грудні 2023 року.

Нагадаємо, NovaPay запустив інструмент із кредитування бізнесу. Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

Раніше ми писали, що NovaPay запустив міжнародні перекази MoneyGram. Надіслати гроші можна з понад 200 країн і територій. Вже за кілька хвилин вони будуть доступні в будь-якому відділенні Нової пошти по всій Україні. Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок, це безплатно та швидко.

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Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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