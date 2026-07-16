Співвласники Нової пошти готуються до купівлі БТА Банку

Компанія «НоваПей Інвест», створена співвласниками групи Nova Вячеславом Климовим і Володимиром Поперешнюком, звернулася до Антимонопольного комітету України із заявою про отримання дозволу на набуття контролю над БТА Банком

Відповідне питання включено до проєкту порядку денного засідання АМКУ, запланованого на 16 липня. Як зазначається, заяву щодо попередніх висновків компанія подала ще 24 червня.

ТОВ «НоваПей Інвест» було зареєстровано у квітні 2026 року. Його співвласниками на паритетних умовах стали Вячеслав Климов, Володимир Поперешнюк та голова наглядової ради компанії Тарас Кириченко, який раніше очолював Правекс Банк.

За даними Національного банку України, на початок 2026 року 100% акцій БТА Банку належали громадянину Казахстану Кенесу Ракішеву. Станом на 1 травня банк займав 58-ме місце серед платоспроможних українських банків за обсягом активів, які становили 296 млн грн.

Капітал фінансової установи оцінювався у 204,3 млн грн, портфель облігацій внутрішньої державної позики — у 170,2 млн грн. За перші чотири місяці 2026 року банк зафіксував 7,1 млн грн збитку.

Про намір вийти на банківський ринок засновники групи Nova, до складу якої входить фінансовий сервіс NovaPay, заявили ще у березні цього року.

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Згодом, у червні, ЗМІ повідомили про підписання меморандуму між Nova та БТА Банком щодо майбутньої угоди. Планується, що після завершення придбання на базі банку буде створено банк фінансової інклюзії. Завершити операцію сторони розраховують у серпні 2026 року.

Повідомлялося також, що після купівлі Nova має намір відмовитися від чинної повної банківської ліцензії та отримати спеціалізовану ліцензію банку фінансової інклюзії. Такий формат передбачає низку регуляторних обмежень, зокрема щодо кредитування великого бізнесу, операцій із цінними паперами та максимального розміру кредитів для клієнтів.

Наразі NovaPay залучає кошти клієнтів через власні облігації замість депозитів. Однак такий механізм є дорожчим для компанії та не забезпечує вкладникам захисту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Варто зазначити, що це не перша спроба змінити власника БТА Банку. На початку 2025 року АМКУ вже погодив придбання установи українськими бізнесменами В’ячеславом Мішаловим і Дмитром Шевчуком, однак Національний банк так і не схвалив зміну власника. Раніше інтерес до банку також проявляли білоруський бізнесмен Микола Воробей та казахстанський фінтех-холдинг Kaspi.

Редакція PSM звертає увагу, що потенційне придбання БТА Банку може стати одним із перших прикладів переходу великої небанківської фінансової компанії до моделі спеціалізованого банку фінансової інклюзії. Якщо угоду буде завершено та регулятори погодять новий формат роботи, це може стати важливим тестом для розвитку нового сегмента банківського ринку, який лише починає формуватися в Україні.

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За матеріалами biz.nv.ua, interfax.com.ua.