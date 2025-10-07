close-btn
PaySpaceMagazine

NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі

07.10.2025 16:30
Ольга Деркач

Фінансовий сервіс NovaPay EU, що входить до групи NOVA та працює під спільним брендом із NovaPay, у середині вересня запустив власний фінансовий застосунок для клієнтів у Європі

NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі

Фото: t.me/novapostcorp

Про це повідомив СЕО NovaPay Ігор Сироватко в інтерв’ю Forbes.

За словами Сироватка, міжнародна експансія залишається одним із ключових напрямів розвитку компанії.

«Ціль NovaPay – це мільйони українців в Україні та поза її межами, — зазначив він. — Прагнемо бути поруч з українцями, де б вони не були, і закрити їхні фінансові потреби».

Партнером NovaPay EU стала польська платіжна система Quicko.

Quicko — польська національна платіжна установа, що пропонує фінтех-рішення для бізнесу та приватних користувачів: від випуску платіжних карток до створення віртуальних рахунків і гаманців. Компанія перебуває під наглядом Польського фінансового регулятора (KNF) і підтримує сучасні платіжні сервіси, зокрема Apple Pay, Google Pay і SEPA-перекази.

Цікаве по темі: NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців

Материнська компанія NovaPay — «Нова пошта» — нині представлена у 16 країнах світу, окрім України. NovaPay EU зареєстрована в Литві у 2022 році як європейський бренд NovaPay. Водночас, як зазначено на сайті компанії, вона поки не має ліцензії та не надає фінансових послуг у межах ЄС.

У серпні 2022 року NovaPay відкрила офіс у Вільнюсі та подала заявку до Центробанку Литви на отримання ліцензії Electronic money institution. Тодішній СЕО компанії Андрій Кривошапко розповідав, що NovaPay планувала розпочати роботу в Литві наприкінці осені 2022-го.

У червні 2023 року Кривошапко повідомляв, що компанія планує розширення у всі країни, де працюватиме «Нова пошта». Серед пріоритетних напрямів — Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина та Болгарія. На міжнародну експансію NovaPay планувала інвестувати €2 млн власних коштів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Надходження до місцевих бюджетів зросли у 2025 — Податкова

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

НБУ оштрафував фінансову компанію

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїNOVA
google news
Новини по темі
NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців 30.09.2025

NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців
IT-директор Нової пошти залишає компанію 22.09.2025

IT-директор Нової пошти залишає компанію
NovaPay призначив нового CEO 12.09.2025

NovaPay призначив нового CEO
Нова пошта призначила нового керівника в Польщі 22.08.2025

Нова пошта призначила нового керівника в Польщі
CEO NovaPay йде з посади 18.08.2025

CEO NovaPay йде з посади
АМКУ оштрафував Нову пошту: за що 06.06.2025

АМКУ оштрафував Нову пошту: за що
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  19:10

Українці зможуть спостерігати метеорний потік Оріоніди у жовтні

 Сьогодні  18:30

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

 Сьогодні  17:30

НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств

 Сьогодні  16:30

NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі

 Сьогодні  15:30

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

 Сьогодні  14:30

Надходження до місцевих бюджетів зросли у 2025 — Податкова

 Сьогодні  13:37

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.