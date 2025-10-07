NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі

Фінансовий сервіс NovaPay EU, що входить до групи NOVA та працює під спільним брендом із NovaPay, у середині вересня запустив власний фінансовий застосунок для клієнтів у Європі

Про це повідомив СЕО NovaPay Ігор Сироватко в інтерв’ю Forbes.

За словами Сироватка, міжнародна експансія залишається одним із ключових напрямів розвитку компанії.

«Ціль NovaPay – це мільйони українців в Україні та поза її межами, — зазначив він. — Прагнемо бути поруч з українцями, де б вони не були, і закрити їхні фінансові потреби».

Партнером NovaPay EU стала польська платіжна система Quicko.

Quicko — польська національна платіжна установа, що пропонує фінтех-рішення для бізнесу та приватних користувачів: від випуску платіжних карток до створення віртуальних рахунків і гаманців. Компанія перебуває під наглядом Польського фінансового регулятора (KNF) і підтримує сучасні платіжні сервіси, зокрема Apple Pay, Google Pay і SEPA-перекази.

Цікаве по темі: NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців

Материнська компанія NovaPay — «Нова пошта» — нині представлена у 16 країнах світу, окрім України. NovaPay EU зареєстрована в Литві у 2022 році як європейський бренд NovaPay. Водночас, як зазначено на сайті компанії, вона поки не має ліцензії та не надає фінансових послуг у межах ЄС.

У серпні 2022 року NovaPay відкрила офіс у Вільнюсі та подала заявку до Центробанку Литви на отримання ліцензії Electronic money institution. Тодішній СЕО компанії Андрій Кривошапко розповідав, що NovaPay планувала розпочати роботу в Литві наприкінці осені 2022-го.

У червні 2023 року Кривошапко повідомляв, що компанія планує розширення у всі країни, де працюватиме «Нова пошта». Серед пріоритетних напрямів — Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина та Болгарія. На міжнародну експансію NovaPay планувала інвестувати €2 млн власних коштів.

