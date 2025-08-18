close-btn
CEO NovaPay йде з посади

18.08.2025 15:40
Ольга Деркач

Андрій Кривошапко, який очолював фінансову компанію NovaPay, залишає посаду генерального директора

Про це у коментарі Forbes повідомив інсайдер із ринку, який побажав залишитися анонімним. Пізніше цю інформацію виданню офіційно підтвердила пресслужба компанії.

Кривошапко йде з керівної посади після майже десяти років роботи на чолі компанії. На даний момент новий генеральний директор ще не призначений.

Що стосується професійного шляху Кривошапка, він розпочав кар’єру у 2003 році у поштовому операторі «Нова пошта», спершу працюючи бухгалтером. Уже у 2006 році він очолив департамент розвитку компанії. Через чотири роки Кривошапко отримав посаду регіонального директора, а у червні 2014 року його призначили на посаду національного директора «Нової пошти».

Цікаве по темі: NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку

У 2013 році співзасновники «Нової пошти» В’ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк створили NovaPay як внутрішній фінансовий сервіс для клієнтів компанії. Кривошапко очолив цю структуру у квітні 2016 року, коли компанія ще мала назву «Postfinance».

У середині 2023 року NovaPay представила мобільний застосунок для користувачів, а наприкінці 2022 року компанія запустила свій перший кредитний продукт під назвою «Посилка в кредит».

Нагадаємо, що NovaPay запустила кредитну картку для приватних клієнтів. Вона доступна до відкриття в застосунку NovaPay. Оформивши цю послугу, користувач отримує дві картки: дебетову — для власних коштів, зарахування зарплати та післяплати, і кредитну — для зручних повсякденних витрат із використанням кредитного ліміту, йдеться в пресрелізі. Кредитна картка NovaPay передбачає пільговий період до 62 днів, протягом якого можна користуватися коштами з мінімальною ставкою — лише 0,00001% річних.

Раніше ми писали, що починаючи з 13 серпня 2025 року, сервіс NP Shopping запроваджує нові правила користування. Головна зміна — поява додаткової функції, яка дозволятиме автоматично оформлювати незареєстровані відправлення, але за додаткову плату.

