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NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку

10.04.2025 18:30
Микола Деркач
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Компанія NovaPay додала до свого мобільного застосунку три нові інструменти, що покликані зробити фінансові операції ще зручнішими для користувачів. Оновлення спрямоване на оптимізацію розрахунків та посилення клієнтської підтримки, повідомили у компанії

NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку

NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку

Серед новинок:

  1. Калькулятор витрат на екрані переказів.

До функцій P2P-переказів і розділення оплат додано калькулятор. Він допоможе заздалегідь визначити потрібну суму до переказу — просто і швидко, без додаткових сервісів та інструментів.

  1. Швидкий доступ до служби підтримки.

Під час реєстрації тепер доступна кнопка для миттєвого переходу до онлайн-чату з оператором. Очікування відповіді займає лише 10-15 секунд, і це значно спрощує процес для нових користувачів.

  1. Виписка через контакт-центр.

Якщо клієнт тимчасово не має доступу до свого акаунта, він може звернутися до контакт-центру NovaPay та отримати виписку по рахунку без необхідності входу в застосунок.

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За даними компанії, мобільним застосунком NovaPay користуються понад 600 тисяч осіб. Нагадаємо, що наприкінці лютого 2025 року сервіс уже впровадив п’ять нових функцій у межах попереднього оновлення.

Довідка: NovaPay — міжнародна фінансова платформа, що входить до групи NOVA (Нова пошта). Уже понад 13 років компанія надає онлайн- і офлайн-сервіси у більш ніж 3600 відділеннях по всій Україні. NovaPay стала першою небанківською установою в Україні, яка отримала розширену ліцензію НБУ, що дозволяє відкривати рахунки та випускати платіжні картки.

Нагадаємо, що NovaPay змінив умови сервісу «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн.

Також раніше ми писали, що у застосунку NovaPay майже половину платежів за IBAN клієнти здійснюють за допомогою парсингу реквізитів — унікальне рішення, що дозволяє швидко та безпомилково заповнювати платіжні дані за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVA
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