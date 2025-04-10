NovaPay представила три нові функції в оновленому застосунку

Компанія NovaPay додала до свого мобільного застосунку три нові інструменти, що покликані зробити фінансові операції ще зручнішими для користувачів. Оновлення спрямоване на оптимізацію розрахунків та посилення клієнтської підтримки, повідомили у компанії

Серед новинок:

Калькулятор витрат на екрані переказів.

До функцій P2P-переказів і розділення оплат додано калькулятор. Він допоможе заздалегідь визначити потрібну суму до переказу — просто і швидко, без додаткових сервісів та інструментів.

Швидкий доступ до служби підтримки.

Під час реєстрації тепер доступна кнопка для миттєвого переходу до онлайн-чату з оператором. Очікування відповіді займає лише 10-15 секунд, і це значно спрощує процес для нових користувачів.

Виписка через контакт-центр.

Якщо клієнт тимчасово не має доступу до свого акаунта, він може звернутися до контакт-центру NovaPay та отримати виписку по рахунку без необхідності входу в застосунок.

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За даними компанії, мобільним застосунком NovaPay користуються понад 600 тисяч осіб. Нагадаємо, що наприкінці лютого 2025 року сервіс уже впровадив п’ять нових функцій у межах попереднього оновлення.

Довідка: NovaPay — міжнародна фінансова платформа, що входить до групи NOVA (Нова пошта). Уже понад 13 років компанія надає онлайн- і офлайн-сервіси у більш ніж 3600 відділеннях по всій Україні. NovaPay стала першою небанківською установою в Україні, яка отримала розширену ліцензію НБУ, що дозволяє відкривати рахунки та випускати платіжні картки.

Нагадаємо, що NovaPay змінив умови сервісу «Розстрочка». Тепер кредит можна оформити на термін від 1 до 36 місяців, а сума становить від 1 000 до 200 000 грн.

Також раніше ми писали, що у застосунку NovaPay майже половину платежів за IBAN клієнти здійснюють за допомогою парсингу реквізитів — унікальне рішення, що дозволяє швидко та безпомилково заповнювати платіжні дані за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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