close-btn
PaySpaceMagazine

NovaPay оновив застосунок: що змінилося

20.02.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

NovaPay оновив застосунок, покращивши функції переказів, аналітики та управління коштами. Зміни спрямовані на спрощення користування фінансовими сервісами та підвищення персоналізації

NovaPay оновив застосунок: що змінилося

NovaPay оновив застосунок: що змінилося Фото: NovaPay

Серед нових можливостей:

  • індивідуальне налаштування шаблонів: тепер користувачі можуть самостійно змінювати порядок шаблонів для платежів, просто перетягуючи їх у потрібне місце;
  • аналіз витрат та надходжень: в історії операцій з’явилася аналітика витрат і надходжень. Тепер можна переглядати статистику за різними категоріями та будь-який період, що допомагає краще контролювати власні фінанси;
  • довідка про стан рахунку за декілька кліків українською та англійською мовами, а також можливість одразу поділитися файлом через функцію «шеринг»;
  • автоматична підказка для платежів: при введенні номера картки або IBAN застосунок автоматично підказує збережені у буфері обміну дані, дозволяючи вставити їх у поле одним натисканням. Це значно пришвидшує заповнення платіжних реквізитів;
  • подяка при переказах: якщо вам надійшли кошти на картку, ви можете відправити гроші у відповідь, просто натиснувши кнопку «Відповісти платежем». Окрім цього, під час переказів можна залишати коментарі, відповідати на них або навіть ставити реакції.

Цікаве по темі: NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки

Застосунок NovaPay, яким користуються майже 600 тисяч клієнтів, пропонує такі можливості: 20% знижки на вартість доставки та комісію з післяплати, перекази з картки NovaPay на картки українських банків без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн), зняття готівки без комісії у відділеннях «Нової пошти» за штрихкодом у додатку та в банкоматах України (до 50 000 грн), а також кредитні продукти — розстрочку та оплату посилок у кредит.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NovaPay запустив новий кредитний продукт

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів

Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїNOVA
google news
Новини по темі
NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше 17.02.2025

NovaPay приєдналася до програми лояльності Mastercard Більше
NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки 11.02.2025

NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки
NovaPay запустив новий кредитний продукт 28.01.2025

NovaPay запустив новий кредитний продукт
У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів 24.01.2025

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція для ФОПів
NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів 20.01.2025

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів
NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн 08.01.2025

NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн
Вибір редакції
Всі
Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу
ТОП статей 20.02.2025

Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
ТОП статей 20.02.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:00

Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

 Сьогодні  17:00

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina»

 Сьогодні  15:00

Регуляторні штрафи у світі досягли рекордних $19,3 млрд у 2024

 Сьогодні  14:00

2 криптовалюти, що досягнуть ринкової капіталізації $50 млрд у березні

 Сьогодні  13:00

NovaPay оновив застосунок: що змінилося

 Сьогодні  12:00

Київстар розробляє власного ШІ-асистента

 Сьогодні  11:00

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber