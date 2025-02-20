NovaPay оновив застосунок: що змінилося

NovaPay оновив застосунок, покращивши функції переказів, аналітики та управління коштами. Зміни спрямовані на спрощення користування фінансовими сервісами та підвищення персоналізації

Серед нових можливостей:

і ндивідуальне налаштування шаблонів: тепер користувачі можуть самостійно змінювати порядок шаблонів для платежів, просто перетягуючи їх у потрібне місце;

тепер користувачі можуть самостійно змінювати порядок шаблонів для платежів, просто перетягуючи їх у потрібне місце; а наліз витрат та надходжень: в історії операцій з’явилася аналітика витрат і надходжень. Тепер можна переглядати статистику за різними категоріями та будь-який період, що допомагає краще контролювати власні фінанси;

в історії операцій з’явилася аналітика витрат і надходжень. Тепер можна переглядати статистику за різними категоріями та будь-який період, що допомагає краще контролювати власні фінанси; д овідка про стан рахунку за декілька кліків українською та англійською мовами, а також можливість одразу поділитися файлом через функцію «шеринг»;

українською та англійською мовами, а також можливість одразу поділитися файлом через функцію «шеринг»; а втоматична підказка для платежів: при введенні номера картки або IBAN застосунок автоматично підказує збережені у буфері обміну дані, дозволяючи вставити їх у поле одним натисканням. Це значно пришвидшує заповнення платіжних реквізитів;

при введенні номера картки або IBAN застосунок автоматично підказує збережені у буфері обміну дані, дозволяючи вставити їх у поле одним натисканням. Це значно пришвидшує заповнення платіжних реквізитів; п одяка при переказах: якщо вам надійшли кошти на картку, ви можете відправити гроші у відповідь, просто натиснувши кнопку «Відповісти платежем». Окрім цього, під час переказів можна залишати коментарі, відповідати на них або навіть ставити реакції.

Цікаве по темі: NovaPay розширив можливості клієнтів щодо зняття готівки

Застосунок NovaPay, яким користуються майже 600 тисяч клієнтів, пропонує такі можливості: 20% знижки на вартість доставки та комісію з післяплати, перекази з картки NovaPay на картки українських банків без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн), зняття готівки без комісії у відділеннях «Нової пошти» за штрихкодом у додатку та в банкоматах України (до 50 000 грн), а також кредитні продукти — розстрочку та оплату посилок у кредит.

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже 12 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

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