NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів

NovaPay запускає новий сервіс для компаній та ФОПів — зарплатний проєкт, який робить виплату заробітних плат швидкою, зручною та вигідною для роботодавців і співробітників

Тепер компанії та підприємці можуть уникнути підготовки окремих реєстрів для кожного банку — все здійснюється через один загальний список. Зарплата перераховується без комісії, а формування реєстру займає лише кілька хвилин завдяки автоматизації процесу, йдеться в пресрелізі.

Для підключення до зарплатного проєкту компанії достатньо подати заяву на відкриття рахунку та приєднання до проєкту. Співробітникам не потрібно подавати паперові заяви — достатньо заповнити заявку через мобільний застосунок NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.

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Умови отримання заробітної плати на картку NovaPay:

безкоштовні віртуальні та фізичні картки;

вигідні тарифи, всі перекази — без комісій (за реквізитами — без обмежень, за номером картки — до 50 тис. грн);

зняття готівки без комісії у відділеннях Нової пошти або будь-якому банкоматі (до 50 000 грн);

20% знижки на послуги Нової пошти та комісію з післяплати при оплаті через застосунок NovaPay (на 6 посилок щомісяця, максимальна сума вигоди на одну посилку — 50 грн);

доступ до послуг у застосунку NovaPay: купівля корпоративних облігацій, можливість оформлення розстрочки, Кейс для зборів і накопичень, а також безліч зручних функцій.

«Зарплатний проєкт від NovaPay — справді зручний, багато наших клієнтів — від ФОПів до великих компаній — вже протестували його, користуються ним і мають схвальні відгуки. Особливо він доречний тим підприємствам, що вже мають відкриті рахунки в NovaPay чи користуються послугами із зарахування післяплати. Таким чином всі фінансові потоки зібрані в одному місці, а платежі — вигідніші, швидші і зручніші», — розповідає Яна Левада, директорка департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що облігаціям NovaPay підтвердили високий кредитний рейтинг. Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративним облігаціям NovaPay на рівні uaAA.

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