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NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн

08.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay зареєстрував і розмістив ще три випуски власних облігацій — серії G, H та I — на суму 290 млн грн

NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн

NovaPay розмістив нові випуски облігацій на ₴290 млн Фото: freepik.com

Цінні папери серії G і H вже доступні для купівлі в мобільному додатку NovaPay, облігації серії I доступні інституційним клієнтам, йдеться в пресрелізі компанії.

«Ми бачимо, що наші облігації — затребувані, тому і презентуємо їхні нові випуски. Вже понад 3 000 клієнтів інвестували в цінні папери на суму 740 млн грн. Облігації NovaPay — відмінна альтернатива банківським депозитам, бо пропонує українцям конкурентну дохідність та простоту покупки. Це додатковий спосіб урізноманітнити інвестиційний портфель та забезпечити збереження й накопичення коштів», — зазначає Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Відсоткова ставка за облігаціями становить до 18% річних. Інвестори можуть придбати цінні папери строком від 1 до 12 місяців. Виплата доходу відбувається на платіжний рахунок клієнта після завершення терміну дії угоди.

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У 2023 році NovaPay випустив три серії публічних відсоткових облігацій — A, B та C, кожна номіналом 100 млн грн. Торік компанія здійснила випуск облігацій серій D, E та F.

Нагадаємо, що рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоїла корпоративним облігаціям NovaPay кредитний рейтинг на рівні uaAA, що є одним з найвищих рейтингів серед українських фінансових установ. Це свідчить про дуже високу кредитоспроможність компанії і її цінних паперів у порівнянні з іншими фінансовими інструментами в Україні.

Раніше ми писали, що NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах. Щоб налаштувати автоплатіж у додатку NovaPay, на сторінці «Кредити» потрібно обрати розділ «Посилка в кредит» та натиснути на кредит, до якого потрібно налаштувати автоплатіж.

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Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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