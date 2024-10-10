NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах

NovaPay впровадив автоплатежі у своєму застосунку. Відтепер сплачувати за посилки в кредит стало легше

Фінансовий сервіс NovaPay додав нову функцію — налаштування автоплатежу для регулярної оплати у застосунку.

Це дозволить користувачам не тримати в голові дату обов’язкової сплати за позику. Залишиться лише перевірити, чи є необхідні кошти на рахунку, зазначають у пресслужбі компанії.

Щоб налаштувати автоплатіж у додатку NovaPay, на сторінці «Кредити» потрібно обрати розділ «Посилка в кредит» та натиснути на кредит, до якого потрібно налаштувати автоплатіж.

Далі на екрані з даними про кредитування необхідно обрати «Автоплатіж». Інформація про дату і суму підтягуються автоматично, проте їх можна налаштувати під себе. Після цього треба зберегти автоплатіж.

Читайте також: Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

Зазначається, що за півтора року, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay. Серед клієнтів, які 56% чоловіків та 46% жінок, з усіх 60% у віці 26 – 45 років.

Найчастіше оформлюють як посилку в кредит такі товари: гаджети та аксесуари до них, побутова техніка та автозапчастини. Середній чек за угодами – 6 300 грн.

Топ-5 регіонів, де переважно користуються послугою: Київ та Київська область, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Полтавська області.

Цікаве по темі: NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись

У NovaPay нагадали, що у застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Річна ставка – 0,00001%, а комісія становить 3,5% на місяць.

Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних додатках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.

Нагадаємо, у застосунку NovaPay зʼявилася нова функція під назвою «Кейс». Її можна використовувати для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати

Скільки інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії

У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів