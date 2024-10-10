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NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах

10.10.2024 13:40
Дарія Шуть
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NovaPay впровадив автоплатежі у своєму застосунку. Відтепер сплачувати за посилки в кредит стало легше

NovaPay додав у застосунок автоплатежі по кредитах

Фото: freepik.com

Фінансовий сервіс NovaPay додав нову функцію — налаштування автоплатежу для регулярної оплати у застосунку.

Це дозволить користувачам не тримати в голові дату обов’язкової сплати за позику. Залишиться лише перевірити, чи є необхідні кошти на рахунку, зазначають у пресслужбі компанії.

Щоб налаштувати автоплатіж у додатку NovaPay, на сторінці «Кредити» потрібно обрати розділ «Посилка в кредит» та натиснути на кредит, до якого потрібно налаштувати автоплатіж.

Далі на екрані з даними про кредитування необхідно обрати «Автоплатіж». Інформація про дату і суму підтягуються автоматично, проте їх можна налаштувати під себе. Після цього треба зберегти автоплатіж.

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Зазначається, що за півтора року, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay. Серед клієнтів, які 56% чоловіків та 46% жінок, з усіх 60% у віці 26 – 45 років.

Найчастіше оформлюють як посилку в кредит такі товари: гаджети та аксесуари до них, побутова техніка та автозапчастини. Середній чек за угодами – 6 300 грн.

Топ-5 регіонів, де переважно користуються послугою: Київ та Київська область, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Полтавська області.

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У NovaPay нагадали, що у застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена із післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Річна ставка – 0,00001%, а комісія становить 3,5% на місяць.

Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних додатках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.

Нагадаємо, у застосунку NovaPay зʼявилася нова функція під назвою «Кейс». Її можна використовувати для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

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Рубрики: КомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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