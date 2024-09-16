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Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

16.09.2024 12:10
Дарія Шуть
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Облігації NovaPay утримують найвищий кредитний рейтинг, що свідчить про їхню гарну кредитоспроможність

Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

Фото: freepik.com

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» підтвердила корпоративним облігаціям міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») кредитний рейтинг uaAA. Це є найвищим показником серед українських фінустанов.

Відповідний рейтинг отримали облігації NovaPay всіх серій – A, B, C, D, E та F. Їх можна придбати на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 16,5% залежно від строку інвестування.

В NovaPay зазначають, що за час продажу цінних паперів близько 2 500 тисяч українців придбали корпоративні облігації на понад 500 млн грн.

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«Рейтинг uaAА підтверджує, що цінні папери NovaPay мають дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими борговими інструментами. Це свідчить про нашу стабільність та надійність, а також відповідність компанії найвищим стандартам», — каже Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Попередній кредитний рейтинг облігацій NovaPay, присвоєний за результатами першого кварталу – також uaAA.

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів – серій D, Е та F. Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовано на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів.

Нагадаємо, що NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки. Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

Крім того, у застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

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Рубрики: КомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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