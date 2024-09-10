NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки

Клієнти NovaPay тепер можуть заощадити до половини суми на послугах з доставки та післяплати
Фінансовий сервіс NovaPay оновив програму лояльності. У мобільному застосунку додали можливість сплатити лише 50% від суми при оплаті за доставку Новою поштою або комісії за післяплату.
«Коли запустили застосунок, одразу запропонували вигоду у 20%. І за вісім місяців наші користувачі заощадили 17 мільйонів гривень. Щоб у клієнтів було ще більше можливостей, ми з вересня підвищили вигоду до 50% на 4 посилки щомісяця», – розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.
Щоб отримати 50% вигоди при отриманні посилки, необхідно:
- встановити застосунок NovaPay та активувати картку;
- зайти в розділ «Бонус» внизу екрана;
- обрати у застосунку розділ «Нова пошта» та посилку для оплати;
- сплатити за посилку в застосунку карткою NovaPay;
- миттєво отримати вигоду на картку.
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Для отримання 50% знижки при відправці посилки потрібно:
- відправити посилку і обов’язково вказати платником отримувача;
- у застосунку NovaPay перейти у розділ «Нова пошта» і обрати «Інші послуги» — «Знайти посилку» — «Оплатити посилку за близьких»;
- ввести номер накладної та телефон отримувача;
- оплатити карткою NovaPay;
- сума вигоди миттєво з’явиться на картці.
Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.
Нагадаємо, NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків. За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.
Також ми писали, що відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.
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