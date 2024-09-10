close-btn
PaySpaceMagazine

NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки

10.09.2024 11:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Клієнти NovaPay тепер можуть заощадити до половини суми на послугах з доставки та післяплати

NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки

Фото: novapay.ua

Фінансовий сервіс NovaPay оновив програму лояльності. У мобільному застосунку додали можливість сплатити лише 50% від суми при оплаті за доставку Новою поштою або комісії за післяплату.

«Коли запустили застосунок, одразу запропонували вигоду у 20%. І за вісім місяців наші користувачі заощадили 17 мільйонів гривень. Щоб у клієнтів було ще більше можливостей, ми з вересня підвищили вигоду до 50% на 4 посилки щомісяця», – розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

Щоб отримати 50% вигоди при отриманні посилки, необхідно:

  • встановити застосунок NovaPay та активувати картку;
  • зайти в розділ «Бонус» внизу екрана;
  • обрати у застосунку розділ «Нова пошта» та посилку для оплати;
  • сплатити за посилку в застосунку карткою NovaPay;
  • миттєво отримати вигоду на картку.

Читайте також: NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати

Для отримання 50% знижки при відправці посилки потрібно:

  • відправити посилку і обов’язково вказати платником отримувача;
  • у застосунку NovaPay перейти у розділ «Нова пошта» і обрати «Інші послуги» — «Знайти посилку» — «Оплатити посилку за близьких»;
  • ввести номер накладної та телефон отримувача;
  • оплатити карткою NovaPay;
  • сума вигоди миттєво з’явиться на картці.

Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

Нагадаємо, NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків. За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.

Також ми писали, що відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NovaPay запустив розстрочку: які умови

NovaPay спростив оплату за IBAN

NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати 02.09.2024

NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати
Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року 22.08.2024

Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року
У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes 19.08.2024

У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes
Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту 13.08.2024

Європейський банк надав Новій пошті €70 млн кредиту
NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі 08.08.2024

NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі
НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні 08.08.2024

НБУ оштрафував NovaPay та банк у липні
Вибір редакції
Всі
Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися

 Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
ТОП статей 06.09.2024

Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
Останні новини
Сьогодні  12:20

Власником lifecell й Датагруп-Volia став французький мільярдер

 Сьогодні  11:40

NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки

 Сьогодні  11:00

Український Kormotech вийшов на ринок Малайзії

 Сьогодні  10:20

Уряд розширив програму «Власна справа»: хто може отримати гранти

 Сьогодні  9:40

ТМ «Вухастик» приєдналася до «Національного кешбеку»

 Сьогодні  9:00

Біткоїн торкнувся $58 000, FTM і POPCAT в лідерах зростання: що відбувається на крипторинку сьогодні

 09.09.2024  20:30

Генеральний директор lifecell пішов з посади

 Всі новини
credit link image