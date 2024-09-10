NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки

Клієнти NovaPay тепер можуть заощадити до половини суми на послугах з доставки та післяплати

Фінансовий сервіс NovaPay оновив програму лояльності. У мобільному застосунку додали можливість сплатити лише 50% від суми при оплаті за доставку Новою поштою або комісії за післяплату.

«Коли запустили застосунок, одразу запропонували вигоду у 20%. І за вісім місяців наші користувачі заощадили 17 мільйонів гривень. Щоб у клієнтів було ще більше можливостей, ми з вересня підвищили вигоду до 50% на 4 посилки щомісяця», – розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

Щоб отримати 50% вигоди при отриманні посилки, необхідно:

встановити застосунок NovaPay та активувати картку;

зайти в розділ «Бонус» внизу екрана;

обрати у застосунку розділ «Нова пошта» та посилку для оплати;

сплатити за посилку в застосунку карткою NovaPay;

миттєво отримати вигоду на картку.

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Для отримання 50% знижки при відправці посилки потрібно:

відправити посилку і обов’язково вказати платником отримувача;

у застосунку NovaPay перейти у розділ «Нова пошта» і обрати «Інші послуги» — «Знайти посилку» — «Оплатити посилку за близьких»;

ввести номер накладної та телефон отримувача;

оплатити карткою NovaPay;

сума вигоди миттєво з’явиться на картці.

Знижка доступна виключно при оплаті карткою NovaPay у застосунку фінансового сервісу. У разі оплати іншою карткою, у відділенні чи додатку Нової пошти програма не застосовується.

Нагадаємо, NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків. За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.

Також ми писали, що відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

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