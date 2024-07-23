Названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року

Фінансовий сервіс NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків

За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.

На допомогу ЗСУ за цей час було виділено 3 млн грн, повідомляє пресслужба компанії.

Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час становить 193 млн. Це на 17% більше порівняно з першим півріччям 2023 року. Всього через систему пройшло переказів на 136,6 млрд грн — показник на 26% більший за торішній.

Зазначається, що серед найбільш популярних послуг NovaPay, крім традиційних переказів, – операції з поповнення карток, зняття готівки та оплата комунальних послуг.

Нагадаємо, відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

З новим функціоналом підприємці отримують:

швидке зарахування післясплати: кошти, що надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків — наступного дня); привабливі тарифи: відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN — наразі безкоштовні; легкість сервісу: моментальні перекази коштів з рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків кошти можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Також ми писали, що NovaPay запустив розстрочку. Цей інструмент дозволяє миттєво отримати кредитні кошти Розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців, мінімальна сума – 1000 грн.

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