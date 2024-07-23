close-btn
PaySpaceMagazine

Названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року

23.07.2024 19:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Фінансовий сервіс NovaPay підбив підсумки роботи за перше півріччя 2024-го, продемонструвавши збільшення у сферах переказів та сплати податків

NovaPay

Фото: novapay.ua

За шість місяців цього року NovaPay перерахував до бюджету країни 530 млн грн. Це на 13% більше податків, ніж за той самий період 2023 року.

На допомогу ЗСУ за цей час було виділено 3 млн грн, повідомляє пресслужба компанії.

Загальна кількість здійснених транзакцій за цей час становить 193 млн. Це на 17% більше порівняно з першим півріччям 2023 року. Всього через систему пройшло переказів на 136,6 млрд грн — показник на 26% більший за торішній.

Зазначається, що серед найбільш популярних послуг NovaPay, крім традиційних переказів, – операції з поповнення карток, зняття готівки та оплата комунальних послуг.

Нагадаємо, відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

З новим функціоналом підприємці отримують:

  1. швидке зарахування післясплати: кошти, що надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків — наступного дня);
  2. привабливі тарифи: відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN — наразі безкоштовні;
  3. легкість сервісу: моментальні перекази коштів з рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків кошти можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні Нової пошти за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Також ми писали, що NovaPay запустив розстрочку. Цей інструмент дозволяє миттєво отримати кредитні кошти Розстрочку можна оформити строком від 3 до 12 місяців, мінімальна сума – 1000 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу

NovaPay запустив міжнародні перекази MoneyGram: як скористатись

На картку NovaPay тепер можна отримувати зарплату

Рубрики: FinTechГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAПодаткова
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів 11.07.2024

У застосунку NovaPay можна відкрити рахунок для ФОПів
NovaPay запустив розстрочку: які умови 04.07.2024

NovaPay запустив розстрочку: які умови
NovaPay спростив оплату за IBAN 21.06.2024

NovaPay спростив оплату за IBAN
NovaPay запустив міжнародні перекази MoneyGram: як скористатись 29.05.2024

NovaPay запустив міжнародні перекази MoneyGram: як скористатись
На картку NovaPay тепер можна отримувати зарплату 21.05.2024

На картку NovaPay тепер можна отримувати зарплату
Облігації NovaPay отримали кредитний рейтинг найвищого рівня 07.05.2024

Облігації NovaPay отримали кредитний рейтинг найвищого рівня
Вибір редакції
Всі
В Mercury назвали причину блокування рахунків українців
ТОП статей 23.07.2024

В Mercury назвали причину блокування рахунків українців

 До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Останні новини
Сьогодні  21:00

Adobe представив нові ШІ-функції в Illustrator і Photoshop

 Сьогодні  20:40

Місяць віддаляється від Землі: як це вплине на людство

 Сьогодні  20:20

Starlink тестує нову послугу за технологією «мобільного шлюзу»

 Сьогодні  20:00

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo

 Сьогодні  19:30

Названо, скільки податків сплатив NovaPay за пів року

 Сьогодні  18:40

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Akurateco

 Сьогодні  18:30

ЄС виділить Укрзалізниці €43 млн: на що підуть гроші

 Всі новини