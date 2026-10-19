НБУ застосував до NovaPay захід впливу

Національний банк України застосував до ТОВ «НоваПей» (NovaPay) захід впливу у вигляді письмового застереження. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема недоліки в організації внутрішнього контролю та управління ризиками. Компанія має 30 днів на усунення виявлених порушень

Які порушення виявив Нацбанк

За результатами безвиїзного нагляду регулятор встановив, що NovaPay неналежним чином забезпечувала функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Зокрема, йдеться про недостатній контроль за дотриманням пруденційних нормативів — обов’язкових показників, які використовуються для оцінювання фінансової стійкості установи та управління ризиками.

Крім того, НБУ виявив недоліки в контролі за достовірністю інформації, яку компанія подавала регулятору.

За висновками Нацбанку, NovaPay порушила вимоги Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою НБУ №123 від 10 жовтня 2024 року.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 16 жовтня 2026 року.

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Скільки часу дали на усунення порушень

NovaPay зобов’язана усунути виявлені недоліки та вжити заходів для запобігання подібним порушенням у майбутньому.

На виконання вимог регулятора компанії відведено не більше 30 календарних днів із дати отримання відповідного рішення Комітету НБУ.

Водночас у повідомленні Нацбанку не йдеться про накладення штрафу, відкликання ліцензії або обмеження платіжних операцій у межах цього рішення.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», у NovaPay заявили про намір усунути зауваження регулятора у встановлений строк. Компанія також працює над удосконаленням внутрішнього контролю та управління ризиками.

Раніше NovaPay вже отримувала штрафи від НБУ

Нагадаємо, у травні 2026 року Національний банк оштрафував NovaPay майже на 8 млн грн за порушення платіжного законодавства та вимог щодо захисту прав споживачів.

Тоді регулятор застосував два штрафи: 4,88 млн грн та 3,12 млн грн. Крім того, компанія отримала письмове застереження.

NovaPay заявляла, що не оскаржуватиме рішення НБУ та сплатить штрафи.

На думку редакції PSM, нове застереження підкреслює важливість належного внутрішнього контролю та достовірної регуляторної звітності для учасників платіжного ринку. Водночас оцінити, наскільки ефективно NovaPay усуне виявлені недоліки, можна буде після виконання вимог Нацбанку.

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Джерело: НБУ.