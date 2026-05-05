НБУ оштрафував «НоваПей» на майже 8 млн грн

Нацбанк України застосував до ТОВ «НоваПей» заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Департамент інспектування Національного банку здійснив планову перевірку ТОВ «НоваПей» у вересні – листопаді 2025 року. За її результатами виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 4 882 959,19 грн застосовано до ТОВ «НоваПей» за порушення вимог окремих норм:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 (зі змінами);

Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 (зі змінами);

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2022 № 147 (зі змінами).

Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 3 116 100 грн застосовано до ТОВ «НоваПей» за порушення вимог окремих норм:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Закону України «Про споживче кредитування»;

Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління НБУ від 25.11.2022 № 233 (зі змінами).

ТОВ «НоваПей» зобов’язано сплатити вищезазначені штрафи протягом 14 календарних днів із дня доведення до його відома відповідних рішень.

Захід впливу у вигляді письмового застереження застосовано до ТОВ «НоваПей» за порушення вимог окремих норм:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Закону України «Про споживче кредитування»;

Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 25.11.2022 № 233 (зі змінами).

ТОВ «НоваПей» зобов’язано вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 25 червня 2026 року.

Такі рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури Національного банку України (далі – Комітет з нагляду) 4 травня 2026 року. Рішення Комітету з нагляду набирають чинності з дня доведення їх до відома установи.

Коментар NovaPay

Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства.

NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор. Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині.

Це не вплинуло на кошти клієнтів та стабільність сервісів.

