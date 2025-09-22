IT-директор Нової пошти залишає компанію

IT-директор групи компаній Nova (Нова пошта) Андрій Дорошенко оголосив про свій вихід із компанії. Він пропрацював у структурі понад 13 років, пройшовши шлях від диспетчера з транспорту до CIO

Про це Порошенко повідомив у своєму Facebook.

У своєму дописі в соцмережах Дорошенко зазначив, що цей період став для нього часом постійного розвитку та нових викликів.

«Я прийшов у компанію як диспетчер з транспорту, а йду вже у ролі CIO. За цей час ми з командою реалізували десятки масштабних проєктів, створили й впровадили власні ІТ-системи, будували, будували, ламали, будували і жили життя», — написав він.

Топменеджер наголосив, що головною цінністю Нової пошти завжди залишалися люди, адже саме вони створюють продукти, підтримують бренд і надихають одне одного.

«Найскладніше — прощатися саме з ними», — підкреслив він.

Цікаве по темі: Нова пошта планує розширення в США

Також Дорошенко подякував колегам за досвід, довіру, підтримку та можливість реалізовувати амбітні ідеї.

«Попереду — нові виклики, перемоги та досягнення. Я йду з величезною вдячністю за досвід, довіру, підтримку й натхнення, можливість помилятися і перемагати», — написав він.

Варто зазначити, що Андрій Дорошенко став уже шостим топменеджером, який залишає групу компаній. Це свідчить про серйозні кадрові зміни, що відбуваються у структурі Nova останнім часом.

Нагадаємо, що Нова пошта призначила нового керівника в Польщі. Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи.

Раніше ми писали, що сервіс NP Shopping запроваджує нові правила користування. Головна зміна — поява додаткової функції, яка дозволятиме автоматично оформлювати незареєстровані відправлення, але за додаткову плату.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробила Нова пошта у 2025 — звіт

Олександр Бульба залишає посаду СЕО Нової пошти

Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші