Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг

12.08.2025 17:00
Ольга Деркач

Починаючи з 13 серпня 2025 року, сервіс NP Shopping запроваджує нові правила користування. Головна зміна — поява додаткової функції, яка дозволятиме автоматично оформлювати незареєстровані відправлення, але за додаткову плату

Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг Фото: bank.gov.ua

Про оновлення повідомили в компанії «Нова Пошта» в коментарі агентству УНІАН.

«Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим», — зазначили у компанії.

Як працюватиме нова опція:

  • якщо замовлення надійде на іноземний склад NP Shopping, але не буде попередньо внесене в особистий кабінет користувача, система автоматично оформить його від імені клієнта. Це потрібно для того, щоб уникнути затримок із відправкою товару в Україну;
  • після автоматичного оформлення відправлення з’явиться в особистому кабінеті. Користувачеві залишиться лише заповнити ключові дані: назву покупки, її вартість, адресу отримання та іншу основну інформацію.

Цікаве по темі: Скільки заробила Нова пошта у 2025 — звіт

Вартість цієї послуги становитиме $1 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент нарахування).

Щоб не сплачувати додаткову комісію, потрібно самостійно зареєструвати замовлення в особистому кабінеті до того, як воно потрапить на закордонний склад.

NP Shopping — це міжнародний сервіс доставки онлайн-покупок, який надає Нова Пошта. Він дає змогу українським користувачам замовляти товари з інтернет-магазинів США, Великої Британії, Польщі та інших країн, де компанія має власні склади для прийому й обробки посилок.

Нагадаємо, що Олександр Бульба залишає посаду СЕО Нової пошти. Зазначається, що під керівництвом Олександра Бульби Нова пошта пройшла шлях від національного лідера до бренду-символу, без якого мільйони українців і тисячі українських бізнесів уже не уявляють свого повсякденного життя.

