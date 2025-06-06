АМКУ оштрафував Нову пошту: за що

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Нова девелоп», яка входить до групи Nova, що належить бізнесменам Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову, на 643 666 грн

Як пише Forbes, про це йдеться в офіційному рішенні регулятора, ухваленому 5 червня. Причиною санкцій стало придбання частки у логістичній компанії «Бест логістик груп» без попереднього дозволу АМКУ, що є порушенням вимог антимонопольного законодавства.

Згідно з висновками комітету, «Нова девелоп» фактично отримала контроль над активами «Бест логістик груп», не звернувшись до регулятора за погодженням угоди. Лише після накладення штрафу компанія подала відповідну заявку та отримала дозвіл, тож угода була згодом офіційно затверджена. Яку саме частку у «Бест логістик груп» придбала компанія не зазначено.

Схоже порушення допустив і ще один інвестор – АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат інвест», який, за даними АМКУ, також отримав контроль над часткою в «Бест логістик груп», що забезпечує більше 50% голосів у її керівному органі. Фонд уклав угоду без дозволу антимонопольного органу, за що був оштрафований на 1,043 млн грн. Після сплати штрафу і цей фонд отримав дозвіл на концентрацію.

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«Бест логістик груп» — логістична компанія, заснована у Львові у вересні 2017 року. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, у 2023 році її виручка скоротилася на 25% і склала 26,4 млн грн, тоді як чистий збиток сягнув 31,7 млн грн.

На сьогодні структура власності компанії така:

50% належить згаданому вище фонду «Магістрат інвест», бенефіціаром якого є Володимир Феник;

40% — у власності фонду «Фрімонт», що також є закритим недиверсифікованим венчурним корпоративним інвестиційним фондом;

Ще 10% — у власності підприємиці з Івано-Франківська Галини Мохнаткіної.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила відділення у новому форматі. Кожне мінівідділення здатне обробляти до 12 000 посилок на місяць, забезпечуючи швидкий та зручний сервіс. Для комфорту клієнтів нові точки обладнані примірочними, а незабаром з’являться і термінали самообслуговування.

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