Названо, скільки заробила Нова пошта за I квартал 2025

У першому кварталі 2025 року Нова пошта, провідна компанія експрес-доставки в Україні, зафіксувала зростання чистого доходу на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 11,85 млрд грн

Водночас чистий прибуток компанії скоротився у 1,7 раза і становив 290,29 млн грн, пише Інтерфакс.

Згідно з даними, оприлюдненими у системі SMIDA, компанія наростила обсяги банківських кредитів: станом на кінець березня 2025 року довгострокові позики збільшились на 26,98 млн грн і досягли 5,074 млрд грн. Загальна заборгованість перед банками за кредитами сягнула 6,635 млрд грн.

Крім того, на звітну дату обсяг зобов’язань за цінними паперами становив 1,99 млрд грн. Зокрема, компанія має випущені облігації серії «E» на 995,82 млн грн і серії «F» — на 998,45 млн грн. Обидві серії були емітовані 26 квітня 2024 року.

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За січень–березень Нова пошта обробила 106,6 млн відправлень — загальна сума доставок становила 11,85 млрд грн.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

Також ми писали, що Нова пошта планує створити аналог DOGE. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE.

Крім того, Нова пошта запустила другу сонячну електростанцію. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки. За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

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