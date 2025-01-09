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Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні

09.01.2025 20:20
Ольга Деркач
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Застосунок Нової пошти увійшов до рейтингу найпопулярніших мобільних додатків в Україні у 2024 році та став першим серед українських сервісів

Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні

Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта написала у своєму Telegram.

Агентство інтернет-маркетингу Webpromo проаналізувало дані про популярність мобільних застосунків в Україні серед користувачів App Store та Google Play.

«За даними експертів, перші позиції займають TikTok, Telegram, Temu, WhatsApp та Instagram. Наш застосунок посідає сьоме місце у рейтингу», — пише Нова пошта.

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У Новій пошті нагадали, що у застосунку ви можете відстежити, переадресувати, оплатити посилку, викликати курʼєра, а ще змінити отримувача, керувати поштоматом та багато іншого.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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