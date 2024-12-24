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Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

24.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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Нова пошта відкрила нове відділення у Кишиневі (Молдова)

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

«Сьогодні (23 грудня) розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50, — пишуть у Новій пошті. — Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові цього року».

У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Працює нове відділення без вихідних: Пн–Пт: 09:00–20:00; Сб–Нд: 09:00–17:00.

Цікаве по темі: Скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році — Климов

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Також Нова пошта планує вихід на ринок США. Співзасновник групи NOVA Вячеслав Климов підтвердив плани Нової пошти про вихід на ринок США. За його прогнозами, перші кроки в цьому напрямку будуть зроблені у 2025 році.

Він зазначив, що наразі головний показник — це кількість посилок на одного мешканця країни, і у США він найвищий (68). Для порівняння: кожен українець в середньому генерує 18 посилок на рік, а в Польщі цей показник становить 36 посилок.

Нагадаємо, що Нова пошта запустила нову послугу у застосунку. Ця послуга дає можливість порівняти ціни на товари за кордоном та знайти найкращі пропозиції. Просто у застосунку Нової пошти дізнавайтеся де найвигідніше замовити одяг, взуття, техніку чи інші товари з Європи та США. Нова послуга автоматично порівнює ціни в різних магазинах, а також враховує вартість доставки, податки та мито.

Раніше ми писали, як змінився дохід Нової пошти з початку року. Протягом січня-вересня 2024-го Нова пошта отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% — до 1,65 млрд грн.

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award.

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Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовиниHSBCMozido
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