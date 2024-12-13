Нова пошта відкрила ювілейне відділення у Польщі

Польська мережа Нової пошти стала найбільшою за кількістю точок сервісу поза межами України

Нова пошта оголосила про відкриття 50-го відділення у Польщі — воно запрацювало у Кракові з 6 грудня. Тим самим польська мережа компанії стала найбільшою після української.

Це відділення Nova Post Polska вже четверте для Кракова: воно працює за адресою ul. Centralna 51, 31-586 Kraków та надає весь пакет послуг.

У відділеннях Nova Post можна отримувати речі з України та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою тощо. Також можна відправляти посилки по Європі. Відділення доступні у 31 польському місті, у всіх воєводствах.

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У Польщі доступні також 25 000 поштоматів inPost для отримання й відправки посилок та курʼєрська доставка, що покриває понад 100 населених пунктів.

Нова пошта відкрила перше відділення в Польщі у жовтні 2022 року і з того часу розширила мережу до 50 відділень. Для швидкої обробки відправлень запущено два сортувальні термінали у Варшаві та Глогуві Малопольському, які обробляють до 170 000 посилок на місяць.

Станом на серпень 2024 року Нова пошта присутня на ринках 15 країн: України, Молдови, Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть легко і швидко отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.

Мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через зручні диджитал-інструменти: на сайті, в бізнес-кабінеті та в мультимовному мобільному застосунку Нової пошти.

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