Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

Нова пошта відкрила нове відділення у чеському місті Острава

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Це вже шосте відділення в Чехії, також ми є у Празі, Брно, Ліберці, Пльзні та Пардубице», — написали у Новій пошті.

У новому відділенні в Остраві можна відправляти та отримувати посилки, документи й вантажі до 100 кг.

Адреса нового відділення: 28. října 875, 709 00 Ostrava 9

Графік роботи: Пн–Пт: 8:00–20:00 та Сб, Нд: 9:00–18:00.

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Крім того, до відкриття Нова пошта дарує 50% знижки на відправлення з нового відділення. Діє: з 30.11 до 8.12. Знижка поширюється на документи, посилки та вантажі до 100 кг. Промокод на знижку: OSTRAVA50

Термін доставки з України в Чехію — від 5 днів, а всередині Чехії — від 1 дня.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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