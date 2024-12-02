close-btn
PaySpaceMagazine

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

02.12.2024 18:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Нова пошта відкрила нове відділення у чеському місті Острава

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Це вже шосте відділення в Чехії, також ми є у Празі, Брно, Ліберці, Пльзні та Пардубице», — написали у Новій пошті.

У новому відділенні в Остраві можна відправляти та отримувати посилки, документи й вантажі до 100 кг.

Адреса нового відділення: 28. října 875, 709 00 Ostrava 9

Графік роботи: Пн–Пт: 8:00–20:00 та Сб, Нд: 9:00–18:00.

Цікаве по темі: Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

Крім того, до відкриття Нова пошта дарує 50% знижки на відправлення з нового відділення. Діє: з 30.11 до 8.12. Знижка поширюється на документи, посилки та вантажі до 100 кг. Промокод на знижку: OSTRAVA50

Термін доставки з України в Чехію — від 5 днів, а всередині Чехії — від 1 дня.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Рубрики: СвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Нова пошта розширилася в одній з країн Європи 29.11.2024

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи
Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі 25.11.2024

Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі
Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни 18.11.2024

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни
Нова пошта запустила нову послугу у застосунку 13.11.2024

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку
Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт 08.11.2024

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт
Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС 29.10.2024

Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС
Вибір редакції
Всі
Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення

 Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Останні новини
02.12.2024  19:00

До Землі наближається великий астероїд: чи загрожує планеті

 02.12.2024  18:20

Нова пошта розширила мережу в одній з країн Європи

 02.12.2024  18:16

Чесний запуск Whale Token змінює ринок криптовалют: у проекті вже 5 мільйонів учасників

 02.12.2024  17:40

Чанпен Чжао заявив, що не повернеться на посаду CEO Binance

 02.12.2024  17:00

НБУ виявив порушення в роботі 11 фінкомпаній

 02.12.2024  16:20

Ілон Маск подав до суду на OpenAI: що трапилося

 02.12.2024  15:40

У ChatGPT може з'явитись реклама

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber