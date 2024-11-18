Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Група компаній NOVA (Нова пошта) розглядає експансію на американський ринок. Це може статись вже наступного року

Співзасновник групи NOVA Вячеслав Климов підтвердив плани Нової пошти про вихід на ринок США. За його прогнозами, перші кроки в цьому напрямку будуть зроблені у 2025 році.

«Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться», — зазначив Климов.

Він зазначив, що наразі головний показник — це кількість посилок на одного мешканця країни, і у США він найвищий (68). Для порівняння: кожен українець в середньому генерує 18 посилок на рік, а в Польщі цей показник становить 36 посилок.

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«Це те, що нам додає оптимізму. Я думаю, що приблизно такі ж показники в електронній комерції, що надихає їх на розвиток. Тому стелі абсолютно не видно», — пояснює співзасновник NOVA.

Ще одна зона зростання — міжнародні відправлення. Згідно з прогнозами компанії, зростання електронної комерції між країнами буде вдвічі швидшим, ніж локальне. Загалом головна ціль експансії Нової пошти — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

За словами Климова, експансія NOVA за кордон коштує близько кількох десятків мільйонів доларів на рік. Планується проінвестувати до кінця 2024-го загалом 20 млн доларів.

Нагадаємо, протягом січня-вересня 2024-го Нова пошта отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% — до 1,65 млрд грн.

Зменшення прибутковості в компанії пояснили низкою факторів. Серед них зростання витрат компанії на благодійність, збільшення витрат на амортизацію через значне зростання інвестиційної програми, а також збільшення витрат через інфляцію та загальне зростання цін.

Також ми писали, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

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За матеріалами ЕП