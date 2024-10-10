Nova планує продати Нова Енерджі як непрофільний актив

Співвласник групи Nova Володимир Поперешнюк повідомив, що після завершення війни та стабілізації енергетичної ситуації компанія продасть Нова Енерджі, яка була заснована для розвитку енергогенерації, як непрофільний актив

Про це він повідомив під час «Енергія бізнесу», організованому Forbes, пише Інтерфакс.

«…Коли закінчиться війна… я охоче цю компанію продам тим, для кого це пристрасть, для кого це головний бізнес, основний бізнес, тому що я вважаю, що кожен має займатися своїм», — заявив Поперешнюк.

Володимир Поперешнюк підкреслив, що Нова Енерджі є непрофільним активом для групи NOVA, і компанія вимушено взялася за цей напрямок. Наразі Нова Енерджі вже отримала більшість необхідних ліцензій, включаючи дозвіл на закупівлю пального для генераторів.

«І справді, ми відкрили компанію Нова Енерджі не лише тому, що треба виробляти електроенергію, а ще й тому, що треба заправляти себе, тому що в нас була криза паливна ще, яка нас узагалі налякала, тому що ми зрозуміли, що якщо ми самі себе не врятуємо, то ми можемо навіть зупинитися, тому що для нас пальне — це критично… Ми отримали ліцензію на пальне, щоб заправляти свої генератори», — сказав Поперешнюк.

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Володимир Поперешнюк пояснив, що раніше на ринку існували обмеження щодо одноразового зберігання пального без відповідної ліцензії.

Він зазначив, що в парку Нова Енерджі вже налічується приблизно 4 тисячі генераторів із загальною потужністю 40 МВт.

Також Поперешнюк повідомив, що компанія закупила газопоршневі установки, встановила кілька сонячних електростанцій та планує встановити ще п’ять наступного року.

Нагадаємо, що енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу. Нова Енерджі була створена для забезпечення потреб Нової пошти в паливі після ударів по нафтосховищах, але тепер сфера діяльності компанії розширилась. Зокрема, Нова Енерджі тепер постачає паливо бізнесу — першими покупцями стали сільськогосподарські підприємства. Про які саме компанії йде мова, не уточнюється.

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