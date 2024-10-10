close-btn
PaySpaceMagazine

Nova планує продати Нова Енерджі як непрофільний актив

10.10.2024 9:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Співвласник групи Nova Володимир Поперешнюк повідомив, що після завершення війни та стабілізації енергетичної ситуації компанія продасть Нова Енерджі, яка була заснована для розвитку енергогенерації, як непрофільний актив

Nova планує продати Нова Енерджі як непрофільний актив

Nova планує продати Нова Енерджі як непрофільний актив Фото: bank.gov.ua

Про це він повідомив під час «Енергія бізнесу», організованому Forbes, пише Інтерфакс.

«…Коли закінчиться війна… я охоче цю компанію продам тим, для кого це пристрасть, для кого це головний бізнес, основний бізнес, тому що я вважаю, що кожен має займатися своїм», — заявив Поперешнюк.

Володимир Поперешнюк підкреслив, що Нова Енерджі є непрофільним активом для групи NOVA, і компанія вимушено взялася за цей напрямок. Наразі Нова Енерджі вже отримала більшість необхідних ліцензій, включаючи дозвіл на закупівлю пального для генераторів.

«І справді, ми відкрили компанію Нова Енерджі не лише тому, що треба виробляти електроенергію, а ще й тому, що треба заправляти себе, тому що в нас була криза паливна ще, яка нас узагалі налякала, тому що ми зрозуміли, що якщо ми самі себе не врятуємо, то ми можемо навіть зупинитися, тому що для нас пальне — це критично… Ми отримали ліцензію на пальне, щоб заправляти свої генератори», — сказав Поперешнюк.

Цікаве по темі: Літак Supernova Airlines виконав перший рейс у країнах ЄС

Володимир Поперешнюк пояснив, що раніше на ринку існували обмеження щодо одноразового зберігання пального без відповідної ліцензії.

Він зазначив, що в парку Нова Енерджі вже налічується приблизно 4 тисячі генераторів із загальною потужністю 40 МВт.

Також Поперешнюк повідомив, що компанія закупила газопоршневі установки, встановила кілька сонячних електростанцій та планує встановити ще п’ять наступного року.

Нагадаємо, що енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу. Нова Енерджі була створена для забезпечення потреб Нової пошти в паливі після ударів по нафтосховищах, але тепер сфера діяльності компанії розширилась. Зокрема, Нова Енерджі тепер постачає паливо бізнесу — першими покупцями стали сільськогосподарські підприємства. Про які саме компанії йде мова, не уточнюється.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись

У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати

Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Нова пошта розширюється в Європі: де запрацювала 01.10.2024

Нова пошта розширюється в Європі: де запрацювала
У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція 25.09.2024

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція
Літак Supernova Airlines виконав перший рейс у країнах ЄС 23.09.2024

Літак Supernova Airlines виконав перший рейс у країнах ЄС
NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись 19.09.2024

NovaPay додав нові функції для ФОПів: як скористатись
Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу 16.09.2024

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу
Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг 16.09.2024

Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг
Вибір редакції
Всі
«UA business Global народився, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни»‎: інтерв'ю із засновницею проєкту — Катериною Дорошевською
ТОП статей 09.10.2024

«UA business Global народився, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни»‎: інтерв'ю із засновницею проєкту — Катериною Дорошевською

 Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів
ТОП статей 09.10.2024

Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів
Останні новини
Сьогодні  12:20

Землю накрила одна з найсильніших магнітних бурь: скільки триватиме

 Сьогодні  11:40

Рада ухвалила історичне підвищення податків

 Сьогодні  11:00

Укрпошта запустить новий мобільний застосунок

 Сьогодні  10:20

У Дії з'явилась можливість подачі заявки на єВідновлення

 Сьогодні  9:40

Nova планує продати Нова Енерджі як непрофільний актив

 09.10.2024  21:00

Світова економіка може втратити трильйони доларів в найближчі роки: причина

 09.10.2024  20:30

Які помилки найчастіше робили посадовці у деклараціях — Опендатабот

 Всі новини
credit link image