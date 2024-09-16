close-btn
PaySpaceMagazine

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

16.09.2024 16:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Нова Енерджі була створена для забезпечення потреб Нової пошти в паливі після ударів по нафтосховищах, але тепер сфера діяльності компанії розширилась

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

Фото: t.me/novapostcorp

Енергетична компанія Нова Енерджі з групи компаній NOVA, яка на 70% забезпечує потреби Нової пошти у пальному, почала постачати дизель для зовнішніх клієнтів.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення NOVA почала закуповувати бензовози, цистерни, місткості та заправні комплекси для посилення власної паливної безпеки та автономності. А у квітні 2024 року було вирішено офіційно заснувати компанію «Нова Енерджі», яка займається як паливом, так і генерацією електроенергії.

Читайте також: Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення

Однак тепер сферу діяльності компанії вдалось розширити за межі холдингу. Зокрема, Нова Енерджі тепер постачає паливо бізнесу — першими покупцями стали сільськогосподарські підприємства. Про які саме компанії йде мова, не уточнюється.

В пресслужбі зазначили, що Нова Енерджі отримала необхідні ліцензії та інвестувала у власний парк бензовозів та склади зберігання пального $3 млн за 2022-2023 роки. Також було укладено довготривалі контракти з провідними постачальниками, такими як Orlen, Hellenic, Укрнафта та Vitoil.

У планах компанії збільшити парк бензовозів та до кінця 2024 року вийти на продажі обсягом до 1,5 млн тонн палива щомісяця.

Нагадаємо, група компаній NOVA з 2022 року вклала понад 10 мільйонів євро в розвиток міжнародної мережі Нова пошта. Компанія планує розширення своєї мережі в європейських країнах та запуск власної адресної доставки по всій Європі. Наразі Nova Post працює в 14 країнах Європи.

Також ми повідомляли, у яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток. У другому кварталі компанія Nova досягла позитивних операційних результатів в трьох країнах Європи — Польщі, Молдові та Чехії. Проте, в інших країнах компанії ще не вдалося досягти беззбитковості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024

Нова пошта запустила нову послугу

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVAБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг 16.09.2024

Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг
У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати 12.09.2024

У NovaPay зʼявилася функція розділення оплати
NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки 10.09.2024

NovaPay запровадив знижку 50% на доставку та відправку посилки
NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати 02.09.2024

NovaPay виплачує гранти від Червоного Хреста: хто може отримати
Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року 22.08.2024

Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року
У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes 19.08.2024

У яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток — Forbes
Вибір редакції
Всі
Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0
ТОП статей 15.09.2024

Неймовірні сценарії, які все ще можуть призвести до падіння Біткоїна до $0

 Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
ТОП статей 13.09.2024

Можливості для українських стартапів від L'Oréal Україна: інтерв'ю із директоркою з корпоративних комунікацій Катериною Захараш
Останні новини
16.09.2024  18:50

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

 16.09.2024  18:00

НБУ оштрафував фінансову компанію

 16.09.2024  17:10

Для бізнесу запускають систему єДозвіл: якою буде перша послуга

 16.09.2024  16:20

Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

 16.09.2024  15:30

Tesla створила бездротову зарядку електрокарів

 16.09.2024  14:40

Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк

 16.09.2024  13:50

У Дії з'явились гранти на навчання: як отримати

 Всі новини
credit link image