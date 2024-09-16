Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

Нова Енерджі була створена для забезпечення потреб Нової пошти в паливі після ударів по нафтосховищах, але тепер сфера діяльності компанії розширилась

Енергетична компанія Нова Енерджі з групи компаній NOVA, яка на 70% забезпечує потреби Нової пошти у пальному, почала постачати дизель для зовнішніх клієнтів.

Нагадаємо, ще на початку повномасштабного вторгнення NOVA почала закуповувати бензовози, цистерни, місткості та заправні комплекси для посилення власної паливної безпеки та автономності. А у квітні 2024 року було вирішено офіційно заснувати компанію «Нова Енерджі», яка займається як паливом, так і генерацією електроенергії.

Читайте також: Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення

Однак тепер сферу діяльності компанії вдалось розширити за межі холдингу. Зокрема, Нова Енерджі тепер постачає паливо бізнесу — першими покупцями стали сільськогосподарські підприємства. Про які саме компанії йде мова, не уточнюється.

В пресслужбі зазначили, що Нова Енерджі отримала необхідні ліцензії та інвестувала у власний парк бензовозів та склади зберігання пального $3 млн за 2022-2023 роки. Також було укладено довготривалі контракти з провідними постачальниками, такими як Orlen, Hellenic, Укрнафта та Vitoil.

У планах компанії збільшити парк бензовозів та до кінця 2024 року вийти на продажі обсягом до 1,5 млн тонн палива щомісяця.

Нагадаємо, група компаній NOVA з 2022 року вклала понад 10 мільйонів євро в розвиток міжнародної мережі Нова пошта. Компанія планує розширення своєї мережі в європейських країнах та запуск власної адресної доставки по всій Європі. Наразі Nova Post працює в 14 країнах Європи.

Також ми повідомляли, у яких країнах Європи Нова пошта вийшла на прибуток. У другому кварталі компанія Nova досягла позитивних операційних результатів в трьох країнах Європи — Польщі, Молдові та Чехії. Проте, в інших країнах компанії ще не вдалося досягти беззбитковості.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024

Нова пошта запустила нову послугу