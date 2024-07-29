Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Компанія Нова пошта представила нову послугу, про яку просили клієнти — «Чайові»

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Найочікуваніша функція — «Чайові» — вже доступна, — пишуть в Новій пошті. — Тепер ви можете подякувати працівнику за приємне та якісне обслуговування».

Скористатися послугою можна через застосунок Нової пошти. Після отримання послуг вам буде запропоновано оцінити обслуговування. Якщо ви поставите оцінки 4 або 5 зірок, то відкриється блок «Чайові», де можна вибрати запропоновану суму або вказати свою. Також можна буде залишити відгук.

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Чайові будуть зараховуватися на картку NovaPay працівника. Як наголошує Нова пошта, це займе 1-2 хвилини. Функція доступна для кур’єрів, співробітників контакт-центру і відділень.

Нагадаємо, що Nova Post відкрила перше відділення у Римі та запустила нові послуги для клієнтів в Італії. Рим став другим італійським містом, де Нова пошта відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни. Відділення працює щодня, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00. Термін доставки в Україну — від 7 днів. У відділенні клієнти можуть відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг до та з України, всередині країни, а також між європейськими країнами, де вже є Нова пошта.

Раніше ми писали, що Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024. Компанія з України другий рік поспіль стала найкращим поштовим оператором. У 2023-му це була Укрпошта, а цього року почесне звання отримала Нова пошта.

Крім того, Нова пошта запровадила нову послугу — пакування посилки кур’єром. Раніше клієнти самостійно пакували свої посилки у власні коробки. Тепер же кур’єр виконає це завдання, використовуючи коробку, яку він привезе з собою. Замовити цю послугу можна через мобільний застосунок або під час відправлення, повідомивши про це кур’єра. Вартість упаковки буде додана до загальної суми доставки.

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