НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний

Національний банк України працює (НБУ) над створенням концепції «оператора фінансової інклюзії» та планує запровадити поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю для Forbes. Компанії та банки, які бажають надавати банківські послуги в невеликих населених пунктах або прифронтових регіонах, зможуть отримати таку ліцензію. Для таких «банків» вимоги будуть менш суворими, а можливості з надання послуг – обмеженими.

Законопроєкт про створення «оператора фінансової інклюзії» наразі знаходиться на стадії розробки, зазначив Пишний.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — сказав Пишний.

Залучатимуть поштових операторів, ритейл та інші бізнеси, які мають досвід обслуговування «останньої милі» (доставка товарів кінцевим споживачам у різних місцях), зазначив голова НБУ.

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Він також додав, що поки не може розкрити деталі формату роботи «операторів фінансової інклюзії». Після отримання відповідної банківської ліцензії, компанії або банки зможуть надавати банківські послуги у певних регіонах за спрощеними вимогами порівняно з нинішніми стандартами Нацбанку. Однак їхня діяльність буде обмежена.

Наразі за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів щодо доступності банківських послуг, повідомив Пишний.

Пишний очікує отримати необхідні складові для запуску проєкту до кінця 2024 року.

«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним, – каже Пишний. – Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс».

Нагадаємо, що за вимогою МВФ українська влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

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