close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний

03.07.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України працює (НБУ) над створенням концепції «оператора фінансової інклюзії» та планує запровадити поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства

НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний

НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний Фото: bank.gov.ua

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю для Forbes. Компанії та банки, які бажають надавати банківські послуги в невеликих населених пунктах або прифронтових регіонах, зможуть отримати таку ліцензію. Для таких «банків» вимоги будуть менш суворими, а можливості з надання послуг – обмеженими.

Законопроєкт про створення «оператора фінансової інклюзії» наразі знаходиться на стадії розробки, зазначив Пишний.

«Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території», — сказав Пишний.

Залучатимуть поштових операторів, ритейл та інші бізнеси, які мають досвід обслуговування «останньої милі» (доставка товарів кінцевим споживачам у різних місцях), зазначив голова НБУ.

Цікаве по темі: Скільки грошей залучила Україна з продажу ОВДП за час війни — НБУ

Він також додав, що поки не може розкрити деталі формату роботи «операторів фінансової інклюзії». Після отримання відповідної банківської ліцензії, компанії або банки зможуть надавати банківські послуги у певних регіонах за спрощеними вимогами порівняно з нинішніми стандартами Нацбанку. Однак їхня діяльність буде обмежена.

Наразі за підтримки Світового банку НБУ розпочав оцінку регіонів щодо доступності банківських послуг, повідомив Пишний.

Пишний очікує отримати необхідні складові для запуску проєкту до кінця 2024 року.

«В деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги до нього, буде безнадійно нерентабельним, – каже Пишний. – Тому, на нашу думку, диференціація вимог в залежності від регіону, або ж поява нового типу фінустанов з обмеженою ліцензією, має сенс».

Нагадаємо, що за вимогою МВФ українська влада має до кінця липня підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк

На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
НБУ анулював ліцензії 7 небанкам 02.07.2024

НБУ анулював ліцензії 7 небанкам
НБУ оштрафував п'ять фінустанов: за що 02.07.2024

НБУ оштрафував п'ять фінустанов: за що
НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг 28.06.2024

НБУ оновив вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг
НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк 28.06.2024

НБУ позбавив ліцензії Альпарі Банк
На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ 27.06.2024

На ринок України вийшла нова фінкомпанія — НБУ
НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам 27.06.2024

НБУ анулював та змінив обсяг ліцензій 10 небанкам
Вибір редакції
Всі
«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш
ТОП статей 02.07.2024

«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш

 Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 02.07.2024

Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  18:30

12 країн, де немає податків на криптовалюти

 Сьогодні  18:00

Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій

 Сьогодні  17:45

Індекс української економіки: які зміни відбулись за червень

 Сьогодні  17:30

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок

 Сьогодні  16:20

Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк

 Сьогодні  15:40

НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний

 Сьогодні  15:00

Коли закінчиться справа Ripple проти SEC: відповідь представника XRP

 Всі новини