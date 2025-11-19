Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Безготівкові розрахунки українців платіжними картками продовжують зростати. Це підтверджує статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, за дев’ять місяців 2025 року

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що загалом кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за вказаний період становила 7 069,4 млн шт., а їхня сума – 5 217,6 млрд грн.

Із них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на загальну суму 3 414,2 млрд грн – це на 11,7% та на 9,9% відповідно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Понад 95% операцій із платіжними картками – безготівкові

Частка безготівкових операцій за дев’ять місяців 2025 року за сумою становила 65,4% від загальної суми операцій із платіжними картками, за кількістю – 95,4% (за дев’ять місяців 2024 року – 64,8% та 94,5% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 74,4% та 50,7% відповідно.

Перекази «з картки на картку» за звітний період становили менше десятини за кількістю (7,3%) та менше третини за сумою (26,7%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 13,7% за кількістю та 16,1% за сумою.

Протягом січня – вересня цього року середня сума однієї операції з використанням платіжних карток становила:

у торговельній та сервісній мережах – 345 грн (за дев’ять місяців 2024 року – 322 грн),

переказ «з картки на картку» – 1 847 грн (1 976 грн),

оплата товарів та послуг в інтернеті – 598 грн (553 грн).

Розширюється платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зросла на 10,5% (до 548,7 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 14,3% (до 592,5 тис.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 0,6% і у вересні налічувала 15,6 тис. банкоматів.

Кількість активних платіжних карток (з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції), як і кількість безконтактних платіжних карток, майже не змінилася.

Загалом цьогоріч у вересні більше половини (59,6%) активних платіжних карток були безконтактними.

Популярність безконтактних платежів зростає

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 13% (до 18,6 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (31,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. За дев’ять місяців цього року частка таких операцій становила 1,8% за кількістю та 2,5% за сумою (у аналогічному періоді торік – 4,7% та 5,8% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума за дев’ять місяців 2025 року становила 1 686,3 млрд грн (за дев’ять місяців 2024 року – 1 349,1 млрд грн).

