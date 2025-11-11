close-btn
Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

11.11.2025 12:30
Микола Деркач

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочав відкритий конкурс для залучення інвесторів і банків з метою виведення з ринку АТ «РВС Банк». Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів в період тимчасової адміністрації

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, йдеться у повідомленні пресслужби ФГВФО.

«У Фонду є три інструменти врегулювання, відмінні від ліквідації: продаж банку в цілому, створення перехідного банку та передавання активів і зобов’язань приймаючому банку. Фонд має досвід і фахову експертизу в реалізації кожного зі способів. Обраною буде стратегія, що відповідає принципу найменших витрат. Головні передумови для успішного кейсу врегулювання – якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання», – пояснює Вікторія Степанець.

Зазначається, що для потенційних інвесторів і приймаючих банків Фонд відкрив віртуальну кімнату даних (в банку працює фізична кімната даних). Відвідати кімнату та ознайомитись з усією інформацією про «РВС Банк» можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Нацбанком (а також ті, хто подав пакет документів на попередню кваліфікацію).

Читайте також: НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Взяти участь у конкурсі можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України.

Детальніше ознайомитись з умовами конкурсу, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням.

Довідково: 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних.

5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у АТ «РВС Банк».

