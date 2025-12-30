НБУ перевірить шість банків у 2026

Національний банк України (НБУ) у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках

Йдеться про:

Акціонерне Товариство «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862) — у І кварталі;

Акціонерне Товариство «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166) — у ІІ кварталі;

Акціонерне Товариство «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278) — у ІІ кварталі;

Акціонерне Товариство «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) — у ІІІ кварталі;

Акціонерне Товариство «Банк «Український Капітал» (ЄДРПОУ 22868414) — у ІV кварталі;

Акціонерне Товариство «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) — у ІV кварталі.

Перевірки зазначених банків передбачені Планом проведення інспекційних перевірок банків на 2026 рік і включатимуть, зокрема, питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Вивчення упроваджених банками заходів безпеки інформації та аналіз ефективності процесів управління інформаційною безпекою здійснюватимуться фахівцями Національного банку безпосередньо в банках. Результати перевірок сприятимуть послідовному зміцненню спроможностей банківської системи до забезпечення сталого функціонування в умовах актуальних викликів і загроз.

Цікаве по темі: НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

Планування виїзних перевірок з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється на підставі ризик-орієнтованого підходу, визначеного Положенням про здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг.

Перевірки відбуватимуться з урахуванням наявної в Національного банку інформації про факти, події та обставини роботи банків, зважаючи на особливості їх функціонування, характер та обсяги надання банківських, фінансових послуг, здійснення інших видів діяльності.

Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив ряд вимог до банків та небанківських фінансових установ

НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Різдва

НБУ оприлюднив офіційну позицію щодо закриття рахунків Revolut

Джерело: НБУ.