НБУ оновив ряд вимог до банків та небанківських фінансових установ

Нещодавно Нацбанк України оприлюднив дані щодо оновлення деяких вимог до банків, банківських груп та страховиків

Оновлено порядок оцінки банками та банківськими групами операційного ризику

Національний банк затвердив зміни до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику (далі – Положення), врахувавши оновлення в Європейському Союзі з 1 січня 2025 року підходу до визначення банками вимог до капіталу на покриття мінімального розміру операційного ризику.

В Україні стандартизований підхід діє із 2021 року. Він ґрунтується на підході, визначеному Базельським комітетом з банківського нагляду «Базель ІІІ: Остаточне узгодження реформ після кризи» (Basel III: Finalising post-crisis reforms, 7 грудня 2017 року). Водночас його повноцінне запровадження в Європейському Союзі у 2025 році потребувало уточнення окремих норм українського законодавства.

Наприклад, запроваджений у Європейському Союзі підхід не передбачає застосування внутрішнього мультиплікатора збитків. Тож відповідний мультиплікатор було вилучено із Положення. Це означає, що розрахунковий розмір операційного ризику для покриття капіталом і надалі не залежатиме від історичного розміру збитків від подій операційного ризику банків, як це передбачалося від запровадження відповідних вимог.

Також у змінах до Положення передбачено диференціацію граничного коефіцієнта зважування. На період збору інформації про фактичні збитки українських банків від операційного ризику цей коефіцієнт для вітчизняних банків був уніфікований – 0,15. Зараз він набуватиме значень від 0,12 до 0,18 залежно від розміру компонента бізнес індикатора. Компонент бізнес індикатора відображає розмір діяльності банку та відповідно розмір експозиції до операційного ризику. Він розраховується як сукупний розмір чистих процентних доходів, доходу у вигляді дивідендів, комісійних доходів, інших операційних доходів, результату переоцінки від операцій купівлі-продажу активів / зобов’язань.

Оскільки майже для всіх банків коефіцієнт зважування набуватиме значення 0,12, запровадження оновлених вимог знизить потреби в капіталі для покриття операційного ризику.

Банки з урахуванням змін зможуть оновити розрахунок розміру операційного ризику та врахувати цей розмір під час розрахунку нормативів достатності капіталу вже із 29 грудня 2025 року. Для того, щоб скористатися такою можливістю, банки починаючи із зазначеної дати і до 27 січня 2026 року (включно) мають доопрацювати внутрішньобанківські документи та здійснити перерахунок мінімального розміру операційного ризику станом на 1 січня 2025 року.

Оновлено вимоги щодо організації внутрішнього аудиту в банках та банківських групах

Оновлені вимоги викладені в новій редакції Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України (далі ‒ Положення) і передбачають упровадження міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту, запровадженої Глобальними Стандартами Внутрішнього Аудиту Інституту внутрішніх аудиторів.

В оновленому Положенні передбачено:

оновлення принципів організації функції внутрішнього аудиту;

розширення вимог щодо організаційної структури функції внутрішнього аудиту в банках та банківських групах, включаючи розподіл функцій та повноважень ради банку, правління банку, комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) та підрозділу внутрішнього аудиту;

регламентацію процесу проведення внутрішнього аудиту, включаючи можливість надання консультаційних послуг;

посилення вимог щодо зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості функції внутрішнього аудиту;

розширення вимог щодо організації функції внутрішнього аудиту в банківських групах;

вимоги до внутрішньобанківських документів з питань внутрішнього аудиту.

Положення затверджене постановою Правління НБУ від 19 грудня 2025 року № 151 та набирає чинності з 24 грудня 2025 року.

Водночас передбачено перехідний період для розроблення та запровадження банками та банківськими групами нових або доопрацювання чинних внутрішньобанківських чи внутрішньогрупових документів з питань внутрішнього аудиту до 1 липня 2026 року.

Оновлено вимоги до платоспроможності страховика

Відповідні зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика (далі – Положення) передбачають приведення його у відповідність до вимог нового Закону України «Про рейтингування», зокрема в частині можливості використання в Україні публічного кредитного рейтингу, визначеного авторизованим рейтинговим агентством, заснованим в іноземній державі.

Зазначений закон набирає чинності з 1 січня 2026 року та передбачає процедуру авторизації рейтингових агентств, що мають намір визначати публічні кредитні рейтинги в Україні, а також можливість використання в Україні кредитних рейтингів іноземних рейтингових агентств після авторизації таких агентств в Україні.

Змінами передбачено річний перехідний період для застосування чинних рейтингів емітентів визначених цінних паперів

Також уточнено окремі норми Положення з метою їх однозначного трактування під час практичної реалізації.

Зміни затверджено постановою Правління НБУ від 22 грудня 2025 року № 154, яка набирає чинності з 1 січня 2026 року.

