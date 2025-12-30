close-btn
НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

30.12.2025 15:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Змінами передбачено, зокрема:

  • приведення авторизаційних умов у відповідність до Закону України «Про рейтингування»;
  • удосконалення процедури оцінки фінансового / майнового стану власників істотної участі в надавачі фінансових послуг, зокрема пайового інвестиційного фонду під час набуття істотної участі в надавачі фінансових послуг компанією з управління активами за рахунок коштів та в інтересах такого фонду;
  • удосконалення порядку отримання дозволу на включення субординованого боргу до капіталу фінансової установи, у тому числі визначення розрахунку власних коштів інвестора-юридичної особи;
  • уточнення заборони використання торговельних марок надавачів фінансових послуг, яких виведено з ринку шляхом примусового анулювання їх ліцензії;
  • встановлення нових ознак небездоганної ділової репутації особи;
  • встановлення порядку погодження збільшення статутного капіталу страховика за рахунок емісійного доходу;
  • визначення дати подання до Національного банку документів про збільшення статутного капіталу тощо.

Цікаве по темі: НБУ оновив ряд вимог до банків та небанківських фінансових установ

Фінансова компанія, ломбард, оператор поштового зв’язку, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, зобов’язані до 1 квітня 2026 року подати до Національного банку України повідомлення про збільшення розміру статутного капіталу, а також інші документи, визначені в Положенні №199, за результатами 2023‒2025 років щодо кожного фактичного внесення коштів до їх статутного капіталу (якщо станом на 1 січня 2026 року такі документи не були подані до Національного банку України).

Зазначені зміни набирають чинності з 1 січня 2026 року.

Джерело: НБУ.

