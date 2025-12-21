close-btn
НБУ оприлюднив оновлені дані про зовнішній сектор і фінансові потоки

21.12.2025 11:30
Микола Деркач

Уточнено дані платіжного балансу за 2020–2024 роки та І-ІІІ квартали 2025 року

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк розпочав поширення даних щодо операцій інших фінансових корпорацій у розділі «Статистика зовнішнього сектору» на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ. Це зроблено у межах реалізації Програми розвитку офіційної статистики до 2028 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 № 989.

Поглиблення деталізації даних у розрізі розподілу за секторами економіки відповідно до вимог шостого видання Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції (МВФ, 2009) не вплинуло на загальні показники платіжного балансу, оскільки відповідні операції враховувались, але не виокремлювалися в статистиці зовнішнього сектору. Дані за іншими фінансовими корпораціями наведено з 2020 року.

Окремі показники платіжного балансу були уточнені у зв’язку з отриманням нової інформації, даних дзеркальної статистики, а також через уточнення методики розрахунку.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Так, переглянуто дані експорту-імпорту товарів за 2020–2023 роки у зв’язку з надходженням уточнених даних щодо обсягів поштових відправлень за відповідний період. У результаті обсяги імпорту товарів збільшено у 2020 році на $1 459 млн, 2021-му – на $2 083 млн, 2022-му – на $926 млн, 2023-му – на $1 589 млн. Обсяги поштового експорту було збільшено на $440 млн, $508 млн, $276 млн та $336 млн відповідно.

Водночас переглянуто обсяги імпорту за статтею «Подорожі» за 2023 рік з урахуванням зміни резидентності осіб, які перебували за кордоном більше одного року. В результаті обсяги раніше включених до цієї статті витрат за кордоном зменшено на 1,5 млрд дол. США.

Крім того, уточнено обсяги приватних грошових переказів в Україну за 2024 рік – ІІІ квартал 2025 року. Перегляд даних пов’язаний з удосконаленням Національним банком Польщі методики оцінки грошових переказів з урахуванням результатів останнього опитування українців у Польщі та відповідним уточненням даних. За дев’ять місяців поточного року обсяги переказів зменшено на $305 млн, за 2024 рік – на $49 млн.

