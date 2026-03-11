НБУ виділив десятки мільйонів доларів на підкріплення кас банків

Нацбанк України 9–10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків
По це повідомила пресслужба НБУ.
«Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини», — йдеться в повідомленні Національного банку.
Наводимо результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.
9 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;
- кількість учасників – п’ять банків;
- загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;
- заявки задоволені в повному обсязі.
10 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;
- кількість учасників – один банк;
- загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;
- заявка задоволена в повному обсязі.
Читайте також: Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.
Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ оновить правила інкасації та перевезення валютних цінностей банків
НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина
Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ