НБУ виділив десятки мільйонів доларів на підкріплення кас банків

Нацбанк України 9–10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків

По це повідомила пресслужба НБУ.

«Мета операцій – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини», — йдеться в повідомленні Національного банку.

Наводимо результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

9 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 80 млн євро;

кількість учасників – п’ять банків;

загальний обсяг заявок – чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій – 100 млн дол. США та 35 млн євро;

кількість учасників – один банк;

загальний обсяг заявки – 20 млн дол. США та 10 млн євро;

заявка задоволена в повному обсязі.

Читайте також: Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

