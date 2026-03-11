SpaceX обрала біржу для IPO і хоче увійти до індексу Nasdaq 100

Виробник ракет і супутників SpaceX, що належить Ілону Маску, схиляється до розміщення своїх акцій на біржі Nasdaq. Це може стати найбільшим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в історії

За даними джерел Reuters, SpaceX прагне якомога швидше потрапити до індексу Nasdaq 100 — і це є важливою умовою потенційного лістингу на технологічній біржі. Водночас співрозмовники зауважили, що плани компанії ще можуть змінитися. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки обговорення є конфіденційними.

За право провести лістинг також змагається Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), однак жодну з бірж поки що не повідомили про остаточне рішення.

Індекс Nasdaq 100, який належить Nasdaq Inc, вважається одним із ключових індикаторів для великих інституційних інвесторів. Він відображає стан більшості найбільших публічних компаній світу, зокрема технологічних гігантів на кшталт Nvidia, Apple та Amazon. Торік Nasdaq 100 зріс приблизно на 21%, а від початку цього року демонструє незначне зниження.

Нові правила Nasdaq для прискореного включення до індексу

Минулого місяця Nasdaq запропонувала нове правило, яке може прискорити включення нових компаній із великою ринковою капіталізацією до індексу Nasdaq 100.

Зміни ще не є остаточними й можуть набути чинності лише через кілька місяців. За словами двох джерел, вони покликані заохотити дорогі приватні компанії — такі як SpaceX, Anthropic та OpenAI — проводити лістинг саме на Nasdaq.

Згідно з правилом Fast Entry, подібні варіанти якого розглядають і деякі інші індекси, нова компанія може отримати прискорене включення до Nasdaq 100 менш ніж за місяць після виходу на біржу — якщо її ринкова капіталізація входить до топ-40 поточних учасників індексу.

За словами одного з джерел, SpaceX прагне оцінки приблизно $1,75 трлн під час IPO. За поточними цінами акцій це зробило б компанію шостою за ринковою вартістю у США.

Наразі нові компанії після лістингу змушені чекати до року, перш ніж отримати право на включення до великих індексів — таких як S&P 500 або Nasdaq 100. За цей час вони мають довести інвесторам свою стабільність і здатність витримувати великі обсяги купівлі акцій з боку інституційних інвесторів.

Переваги входження до індексу

Потрапляння до провідних індексів, таких як Nasdaq 100 або S&P 500, дає компаніям ширший доступ до великих інституційних інвесторів. Вони зазвичай купують значні пакети акцій для своїх індексних фондів, що розширює коло акціонерів і поступово підвищує ліквідність.

Хоча у NYSE є власний індекс, який відстежує 100 найбільших американських компаній, він значно менш популярний серед інвесторів. Тому включення до Nasdaq 100 має особливе значення для великих IPO.

Очікується, що дебют SpaceX на фондовому ринку стане однією з головних подій року, який може виявитися одним із найактивніших для IPO за останній час. До виходу на біржу також готуються кілька гучних стартапів і компаній, підтриманих венчурними інвесторами, зокрема OpenAI та Anthropic.

