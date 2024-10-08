Українська компанія Centravis з Нікополя, яка спеціалізується на виробництві безшовних нержавіючих труб, отримала спеціальне замовлення, кінцевим клієнтом якого є американська аерокосмічна корпорація SpaceX

Як пише Forbes з посиланням на пресслужбу компанії, продукція українського виробництва буде використана для подачі палива в ракети.

Йдеться про постачання 28 тонн товстостінної труби, яка поєднує в собі такі механічні характеристики, як висока пластичність, твердість, здатність витримувати надзвичайно високий тиск та роботу в агресивному середовищі.

Хоча українську трубу планують використовувати для подачі палива в ракети SpaceX, сам виробник не розголошує деталі майбутнього застосування своєї продукції.

Замовлення було виконане за 2,5 місяця, у дуже стислі терміни, на головному виробничому майданчику в Нікополі. Трубу вже відправлено, і найближчим часом вона надійде у розпорядження SpaceX, повідомила компанія.

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Поставка була здійснена через американського дистриб’ютора Allied Stainless Group Inc, який, за словами Дмитра Киселенка, менеджера з продажів Centravis Sales America, збирає всі необхідні матеріали для замовлення від аерокосмічної компанії.

Киселенко зазначив, що це замовлення є нетиповим, адже безшовні нержавіючі труби такого діаметру та характеристик не виробляються серійно.

«Нам вдалося переконати замовника, що ми виготовимо трубу вчасно і що вона відповідатиме всім потребам SpaceX. Безумовно, свою роль зіграв наш досвід роботи на американському ринку та успішне виконання замовлення від NASA, а саме виробництво спеціального трубопроводу, який потім використовувався під час випробувань нового ракетоносія Space Launch System», — сказав Киселенко.

Компанія Centravis вже понад 20 років займається виробництвом безшовних нержавіючих труб, які знаходять застосування в автомобільній промисловості, енергетиці, нафтогазовій сфері та авіації. Серед основних імпортерів українських труб – Німеччина, Італія та США. Серед клієнтів «Сентравіс» значаться такі відомі компанії, як Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW та Volkswagen.

Нагадаємо, що SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос. SpaceX Polaris Dawn — це перша в історії приватна космічна місія з виходом у відкритий космос. Раніше це робили лише державні астронавти.

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