SpaceX підписала контракт із NASA на понад $800 млн

NASA готується до безпечного виведення Міжнародної космічної станції (МКС) з орбіти в контрольований спосіб (після закінчення терміну її експлуатації в 2030 році). Для цього агентство уклало зі SpaceX контракт на суму $843 млн

Про це інформує пресслужба НАСА.

Агентство оголосило, що компанія SpaceX була обрана для розробки та запуску корабля, ціль якого — звести Міжнародну космічну станцію з орбіти, і зробити це так, щоб уникнути ризику для населених регіонів.

«Вибір американської ракети-носія для Міжнародної космічної станції допоможе НАСА та її міжнародним партнерам забезпечити безпечний та відповідальний перехід на низьку навколоземну орбіту після завершення експлуатації станції. Це рішення також підтримує плани НАСА щодо майбутніх комерційних напрямків і дозволяє продовжувати використання навколоземного простору, — сказав Кен Бауерсокс (Ken Bowersox), помічник адміністратора Управління космічних польотів у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні. — Орбітальна лабораторія залишається зразком для науки, досліджень і партнерства в космосі на благо всіх».

Хоча компанія SpaceX розробить спеціальний «деорбітальний» космічний корабель, НАСА стане його власником після розробки і буде експлуатувати протягом всієї місії. Очікується, що разом з космічною станцією він буде зруйнований в процесі входження в атмосферу.

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У пресслужбі нагадали, що з 1998 року п’ять космічних агентств: CSA (Канадське космічне агентство), ESA (Європейське космічне агентство), JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень), NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) і Державна космічна корпорація «роскосмос» — експлуатують Міжнародну космічну станцію, кожне з яких відповідає за управління і контроль над обладнанням, яке вона надає.

Станція була спроєктована як взаємозалежна, і її функціонування залежить від внесків усіх учасників партнерства. Сполучені Штати, Японія, Канада і країни-учасниці ESA зобов’язалися експлуатувати станцію до 2030 року, росія взяла на себе зобов’язання продовжувати експлуатацію станції щонайменше до 2028 року. За безпечне виведення МКС з орбіти відповідають усі п’ять космічних агентств.

Контракт зі SpaceX має загальну потенційну вартість $843 млн. Послуга запуску американської ракети-носія для виведення на орбіту буде закуплена в майбутньому. Тобто вартість виведення МКС з орбіти, як очікується, може перевищити мільярд доларів.

На 24-му році безперервної експлуатації космічна станція — унікальна наукова платформа, де члени екіпажу проводять експерименти з різних наукових дисциплін, включаючи науку про Землю і космос, біологію, фізіологію людини, фізичні науки, а також демонструють технології, неможливі на Землі.

Екіпажі, що живуть на борту станції, є руками тисяч дослідників на Землі, які провели понад 3300 експериментів в умовах мікрогравітації. Станція — наріжний камінь космічної комерції, від комерційних партнерств з екіпажами та вантажів до комерційних досліджень і експериментів національних лабораторій, а уроки, отримані на борту Міжнародної космічної станції, допомагають передати естафету майбутнім комерційним станціям.

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