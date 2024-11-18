NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю

NASA об’єдналося з Microsoft для створення чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ), покликаного полегшити доступ до наукових даних про Землю та їхнє розуміння

Інструмент під назвою Earth Copilot зможе відповідати на запитання про нашу планету, перетворюючи широкий спектр геопросторової інформації NASA у прості для сприйняття відповіді.

Для створення інструменту NASA інтегрує штучний інтелект у своє сховище даних, що дозволить Earth Copilot посилатися на цю інформацію, відповідаючи на такі питання, як «Яким був вплив урагану Ієн на острові Санібел?» або «Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря?».

NASA прагне «демократизувати» доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA наразі є складнішим для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

Цікаве по темі: Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина

«Для багатьох пошук і вилучення інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало нетехнічних користувачів, — сказав Тайлер Брайсон, корпоративний віце-президент Microsoft з питань охорони здоров’я та державного сектору. — ШІ може допомогти в цьому процесі. ШІ може спростити цей процес, скоротивши час на отримання інформації з даних про Землю до декількох секунд».

Наразі Earth Copilot доступний лише для науковців та дослідників NASA, які оцінять можливості інструменту. Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA (VEDA), яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства.

Нагадаємо, що NASA планує запустити штучну зірку. NASA планує запустити апарат розміром з тостер, оснащений вісьмома лазерами для імітації зірок та інших небесних об’єктів, таких як наднові. Цей апарат спрямовуватиме лазери безпосередньо на інструменти на Землі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis

NASA зафіксувало, як виглядає сонячне затемнення з Марса

Meta створює власну пошукову систему з ШІ

За матеріалами: The Verge.