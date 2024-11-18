close-btn
PaySpaceMagazine

NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю

18.11.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

NASA об’єдналося з Microsoft для створення чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ), покликаного полегшити доступ до наукових даних про Землю та їхнє розуміння

NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю

NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю Фото: freepik.com

Інструмент під назвою Earth Copilot зможе відповідати на запитання про нашу планету, перетворюючи широкий спектр геопросторової інформації NASA у прості для сприйняття відповіді.

Для створення інструменту NASA інтегрує штучний інтелект у своє сховище даних, що дозволить Earth Copilot посилатися на цю інформацію, відповідаючи на такі питання, як «Яким був вплив урагану Ієн на острові Санібел?» або «Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря?».

NASA прагне «демократизувати» доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA наразі є складнішим для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

Цікаве по темі: Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина

«Для багатьох пошук і вилучення інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало нетехнічних користувачів, — сказав Тайлер Брайсон, корпоративний віце-президент Microsoft з питань охорони здоров’я та державного сектору. — ШІ може допомогти в цьому процесі. ШІ може спростити цей процес, скоротивши час на отримання інформації з даних про Землю до декількох секунд».

Наразі Earth Copilot доступний лише для науковців та дослідників NASA, які оцінять можливості інструменту. Потім вони вивчать можливість його інтеграції в платформу візуалізації, дослідження та аналізу даних NASA (VEDA), яка вже пропонує доступ до деяких даних агентства.

Нагадаємо, що NASA планує запустити штучну зірку. NASA планує запустити апарат розміром з тостер, оснащений вісьмома лазерами для імітації зірок та інших небесних об’єктів, таких як наднові. Цей апарат спрямовуватиме лазери безпосередньо на інструменти на Землі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis

NASA зафіксувало, як виглядає сонячне затемнення з Марса

Meta створює власну пошукову систему з ШІ

За матеріалами: The Verge.

Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнологіїNASAШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина 17.11.2024

Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина
Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning 15.11.2024

Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning
Binance випустила звіт про ШІ-агентів у криптовалюті: деталі 14.11.2024

Binance випустила звіт про ШІ-агентів у криптовалюті: деталі
Тестують першу у світі телекомунікаційну мережу з ШІ та 5G 13.11.2024

Тестують першу у світі телекомунікаційну мережу з ШІ та 5G
Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024 13.11.2024

Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024
Вибір редакції
Всі
Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
ТОП статей 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ

 Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
ТОП статей 15.11.2024

Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
Останні новини
Сьогодні  20:00

Скільки заплатив державі власник Vodafone Україна за купівлю ОГХК

 Сьогодні  19:00

Українці тепер можуть шукати роботу через застосунок служби зайнятості

 Сьогодні  18:30

Розкрито стратегію китів Shiba Inu: що зараз роблять великі інвестори SHIB

 Сьогодні  18:00

Один з найбільших російських банків потрапить під санкції США

 Сьогодні  17:30

Marathon Digital випустить облігації на $700 млн для купівлі BTC

 Сьогодні  17:00

Криптотрейдер перетворив $1,1 тис. на $1,62 завдяки мемкоїну

 Сьогодні  16:20

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber