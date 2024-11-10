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Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis

10.11.2024 12:00
Ольга Деркач
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Новий прототип штучного інтелекту (ШІ) Jarvis від Google випадково потрапив у публічний доступ через вебмагазин Chrome

Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis

Google випадково оприлюднив свій новий ШІ Jarvis Фото: freepik.com

Це не просто якийсь помічник зі штучним інтелектом, який може розповісти вам погоду або нагадати про візит до лікаря. На сторінці магазину прототип Jarvis описується як «корисний компаньйон, який переглядає вебсторінки для вас» через веббраузери, щоб подбати про звичайні завдання, такі як купівля продуктів, бронювання авіаквитків та дослідження тем.

Іншими словами, новий ШІ від Google може взяти на себе контроль над комп’ютером, щоб виконати ці прості завдання без участі людини. Прототип, який з’явився в магазині розширень Google, не був у повноцінному робочому режимі. Користувачі спробували використати Jarvis, але дозволи доступу не дозволили програмі виконувати будь-які функції.

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Google швидко видалив сторінку магазину Jarvis. Jarvis матиме певну конкуренцію з боку таких компаній, як Anthropic та її ШІ-асистент Claude, який розпочав публічну бета-версію минулого місяця. ШІ-помічник Anthropic може виконувати більше, ніж просто базові функції через веббраузер. Claude може взяти на себе функції комп’ютера, щоб набирати текст, активувати кнопки і переміщати курсор.

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Раніше ми писали, що Google та Vodafone підписали угоду на $1 млрд. Британська компанія Vodafone оголосила про поглиблення стратегічного партнерства з материнською компанією Google — Alphabet — в рамках 10-річної угоди на суму понад $1 млрд. Нова угода дозволить американському технологічному гіганту постачати нові покоління пристроїв на базі ШІ клієнтам по всій Європі і Африці.

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За матеріалами: Engadget.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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