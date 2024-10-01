Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму

Google прагне, щоб надані стартапам гроші були інвестовані в Україні для відбудови економіки в стані війни

Наступного року ще мінімум 60 українських стартапів отримають фінансування від Google for Startups. Використання фонду розміром $10 млн триватиме щонайменше до середини 2025-го.

Про це розповів керівник Google for Startups у Центральній Європі Міхал Крамарж в інтерв’ю Forbes. Вже було проведено кілька етапів виплат грантів, під час першого надійшло 1700 заявок, а під час другого — понад 1600.

«Ми знову оголосили про відкриття прийому заявок. Цей процес працює так: ми відкриваємо прийом заявок, закриваємо, оголошуємо стартапи й знову відкриваємо прийом. Проте навіть якщо хтось подав заявку й не отримав відмови, його все ще розглядають», — зазначив Крамарж.

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Серед головних критеріїв для отримання фінансування від Google:

стартапи повинні мати хоча б одну юридичну особу в Україні;

використання ШІ буде перевагою, але це не є обовʼязковою умовою.

Допомога від Google for Startups включає кілька аспектів: фінансова підтримка через український фонд, технологічна підтримка з доступом до Google Cloud, а також менторство. В Google прагнуть, щоб отримані кошти інвестували в Україні для відбудови економіки.

Зазначимо, у березні 2022 року Google створила фонд розміром $5 млн для підтримки стартапів в Україні. У травні 2024-го компанія запустила другий фонд уже на $10 млн. Він видає гранти українським стартапам до $100 000 і додатково $350 000 кредитів Google Cloud.

З першого фонду гроші отримали 58 стартапів. З другого — 33. А напередодні було оголошено про ще 24 стартапи, які отримали фінансування від Google for Startups.

Раніше ми писали, що стартап Osavul, який є резидентом Дія.City та учасником defense tech-кластера Brave1 з треку кібербезпеки, залучив $3 млн від німецького венчурного фонду 42CAP, а також від українських u.ventures та SMRK.

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За матеріалами dev.ua