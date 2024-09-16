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В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

16.09.2024 18:50
Микола Деркач
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Мета ініціативи — підтримка вразливих домогосподарств, що постраждали внаслідок війни. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, які повернулися додому після переміщення

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств

В Україні стартувала нова грантова програма для підтримки домогосподарств Фото: freepik.com

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначається, що відповідна програма реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) і Міністерством закордонних справ Естонії.

«Фінансова допомога спрямована на запуск або відновлення господарської діяльності у таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджолярство, городництво, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошив або ремонт одягу, ремесла тощо», — зазначають у Мінреінтеграції.

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:

  • Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.
  • Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.
  • Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.
  • Кіровоградської області.
  • Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська й Ольшанська громади.
  • Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.
  • Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська і Слобожанська громади.
  • Черкаської області.

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«Гранти у розмірі від 26 000 до 36 000 гривень можуть бути використані для придбання товарів та послуг, спрямованих на самозабезпечення продуктами харчування та / або отримання прибутку для покриття базових потреб», — йдеться у повідомленні ERC Ukraine.

Деталі та форма заявки на допомогу за посиланням: register.pagulasabi.ee.

Грантова допомога надається на безоплатній основі!

Нагадаємо, що українці по-новому проходитимуть ідентифікацію для отримання соцвиплат. Нововведення були необхідні, щоб забезпечити укладення угоди між Україною та Євросоюзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та запровадження європейського законодавства у сфері електронної ідентифікації.

Також раніше ми писали, що в Україні можуть змінити систему розрахунку пенсій. Вона враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та щомісячних внесків.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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