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Українцям по-новому рахуватимуть пенсії: що зміниться

28.08.2024 19:00
Дарія Шуть
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Після введення нових правил виплати українських пенсіонерів складатимуться з двох частин

Українцям по-новому рахуватимуть пенсії: що зміниться

Фото: bank.gov.ua, flaticon.com

В Україні можуть змінити систему розрахунку пенсій. Вона враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та щомісячних внесків. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, поточна українська пенсійна система передбачає декілька складників:

  • солідарна;
  • обов’язкова накопичувальна;
  • добровільна накопичувальна.

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Через те, що пенсійна система часто зазнавала багатьох змін, обрахунок виплат відчутно ускладнився.

«Наразі вона містить масу добавок і дотяжок, наприклад, враховується дотяжка до прожиткового мінімуму, дотяжка за стаж тощо. Люди вимушені йти до фахівців, щоб вирахувати свою пенсію, бо самому це зробити майже неможливо. І ми хочемо спростити цей механізм», — пояснює Жолнович.

Вона наголосила, що уряд розробляє нову систему, яка враховуватиме лише два критерії:

  • кількість відпрацьованих років;
  • кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.

У результаті це конвертуватиметься у певну кількість балів. Вартість одного бала дорівнюватиме 30% від середньої зарплати конкретного року.

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Таким чином особа, яка пропрацювала 35 років та отримувала середню зарплату кожного місяця такою, як вона була на той момент, може розраховувати не менш як на 30% свого заробітку в солідарній пенсійній системі.

Також планується запровадити професійну накопичувальну систему.

«Виводимо гарантію — якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і зайшли в пенсійну систему, то точно маєте право на 30% від мінімальної заробітної плати того року», — зазначає міністерка.

Зазначимо, за чинним законодавством для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 31 рік трудового стажу.

Нагадаємо, український уряд готується запровадити зміни в системі пенсійного забезпечення, що дозволить значно підняти виплати для більшості українців. Наразі пенсіонерам в середньому виплачують ледве 30% від зарплати, яку вони отримували. Завдяки нововведенням показник зросте до 60% від зарплати.

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За матеріалами Укрінформ

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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