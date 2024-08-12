Пенсійний фонд розширив список документів для шерингу через Дію

Пенсійний фонд України (ПФУ) розширив список документів, які можна шерити з установою за допомогою застосунку Дія

Про це повідомляється на офіційному каналі Дії в Telegram.

«Отримайте послуги Пенсійного фонду швидше з Дією. Шерте копії документів через Дію в систему установи», — йдеться в повідомленні.

До попереднього переліку документів приєдналося ще 2.

«Відтепер у сервісних центрах Пенсійного фонду можна ділитися ще двома документами через Дію. Раніше шеринг працював тільки для ID-картки, а зараз ще й для картки платника податків та свідоцтва про народження дитини», — заявили в Дії.

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Шеринг документів через Дію розповсюджується на такі види послуг ПФУ:

призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначення соціальних послуг;

виплата призначених коштів — зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії;

виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформлення та отримання пенсійного посвідчення;

отримання довідок ОК-5,ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформлення допомоги на поховання тощо.

Нагадаємо, що у Дії запрацювала подача заявок до Реєстру збитків. Тепер всі українці можуть повідомити до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене або знищене житло через Дію.

Раніше ми писали, що Київстар проведе тестування 4G у двох містах України. Завдяки впровадженню технології 4G українці зможуть користуватися якісним зв’язком та швидкісним мобільним інтернетом. Зокрема, з 3 вересня випробування радіочастот у спектрі 2100 МГц пройде у Чернівцях та Горішніх Плавнях.

Крім того, у Дії можна буде отримувати гранти на навчання. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія. Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше.

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