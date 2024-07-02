Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes

Представництво Google в Україні може отримати нового керівника (або керівницю) вже наступного місяця

Нагадаємо, у жовтні 2023 року з посади директора Google Ukraine звільнився Дмитро Шоломка, який очолював українське представництво компанії останні 17 років.

За час його керівництва Google Ukraine перетворився на потужну силу на українському ринку, налічуючи близько 100 співробітників і забезпечуючи від $300 млн до $450 млн виторгу щороку. Кілька років тому компанія була вдвічі меншою за кількість співробітників, що свідчить про значне зростання та розширення.

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Незабаром після цього Google Ukraine почав шукати нового директора українського офісу та навіть розмістив відповідну вакансію. Вимоги до потенційних кандидатів окреслили наступні:

досвід загального комерційного управління в галузі технологій, реклами чи онлайн;

досвід роботи в багатонаціональному середовищі;

вміння вільно спілкуватися англійською та українською мовами.

Однак з того часу не було ніяких новин щодо того, чи знайшли нового керівника та хто може ним стати.

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І от на початку липня 2024 року Forbes з’ясував, що очолити український офіс Google може Тетяна Лукинюк — директорка напрямку B2C (бізнес для споживача — процес взаємодії компанії з кінцевим споживачем) оператора зв’язку Київстар.

За інформацією джерел, про нове призначення планують оголосити вже у серпні. До вступу на посаду Лукинюк повинна буде звільнитись з Київстару. Однак наразі ні сама менеджерка, ні компанії Google та Київстар не погодились прокоментувати інформацію.

Нагадаємо, VEON Ltd., глобальний цифровий оператор, оголошує, що через свою 100% дочірню компанію Київстар планує збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до $1 млрд протягом п’ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік.

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