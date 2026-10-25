Google підняла дивіденди: хто отримає виплату

Материнська компанія Google, Alphabet, оголосила чергові квартальні дивіденди в розмірі $15,63 на акцію. Однак виплата призначена лише власникам спеціальних привілейованих паперів, а не всім інвесторам. Для звичайних акцій GOOG і GOOGL розмір дивіденду не змінився
Кому Alphabet виплатить $15,63
22 жовтня рада директорів компанії затвердила виплати за привілейованими акціями серій A і B, які мають обов’язкову конвертацію у звичайні папери.
На одну таку акцію припадає $15,63 за квартал. Проте на біржі ці інструменти представлені також депозитарними акціями GOOGM і GOOGN. Кожна з них відповідає одній двадцятій привілейованої акції, тому її власник отримає приблизно $0,78.
Право на виплату визначатимуть за реєстром власників станом на 1 листопада, а перерахування коштів заплановане на 15 листопада 2026 року.
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Наскільки зросли дивіденди
У серпні власникам привілейованих акцій нарахували $12,15 за папір, або приблизно $0,60 за депозитарну акцію. Листопадова виплата вища приблизно на 29%, однак це не означає, що Alphabet підвищила річну ставку.
Річна ставка за привілейованими паперами залишається фіксованою — 6,25% від ліквідаційної вартості $1000. Серпневий платіж був меншим, оскільки акції випустили лише у червні та перший період нарахування був неповним. Нова сума відповідає повному кварталу.
Alphabet залучила близько $19 млрд чистих надходжень від розміщення цих інструментів у червні, зокрема для розвитку ШІ-інфраструктури та обчислювальних потужностей.
Скільки отримають власники звичайних акцій Google
Для акціонерів GOOG і GOOGL ситуація інша. Останній квартальний дивіденд становив $0,22 на папір — стільки ж, скільки у червні. Таким чином, власник 100 звичайних акцій отримав $22 за квартал до податків.
Finbold очікує наступну виплату звичайним акціонерам у грудні, але на момент публікації Alphabet ще не оголосила її окремим рішенням ради директорів.
На думку редакції PSM, новину важливо оцінювати з урахуванням класу цінних паперів: збільшення суми виплати за привілейованими акціями не означає автоматичного зростання доходу власників GOOG чи GOOGL.
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